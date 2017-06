Deteñen a unha viguesa de 39 anos que tirou do pelo, golpeou e rabuñou á súa nai por espertala cando durmía

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron por un delito de violencia no ámbito familiar a unha veciña de 39 anos e iniciais P.P.E., que tirou do pelo, golpeou, zarandeou e rabuñou á súa nai por espertala cando durmía.

Tal e como informou a Policía Local, pouco antes das 20,00 horas deste xoves unha patrulla foi comisionada para que se trasladase a un domicilio da zona de Sampaio, onde se produciu unha discusión familiar.

Cando chegaba ao lugar, a dotación atopou na mesma vía pública a unha muller de 56 anos visiblemente nerviosa, que manifestou que pouco antes a súa filla lle pegara cando ambas se atopaban na vivenda onde residen con outros familiares.

Segundo explicou, a súa filla durmía e advertiu á súa nai de que non a molestase. Non entanto, cando esta preparaba as súas cousas para irse a traballar, espertou á súa filla, quen, sen mediar palabra e moi alterada, tiroulle do pelo, golpeouna, a zarandeou e rabuñouna, antes de arrastrala para botala fóra de casa.

A muller recoñeceu que esta situación se repite "desde hai varios anos", aínda que nunca presentou ningunha denuncia. Ante todos estes feitos, procedeuse á detención da filla, P.P.E., como presunta autora dun delito de violencia no ámbito familiar.