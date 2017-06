Detido un individuo en Betanzos (A Coruña) por roubar en cinco vehículos e por dous delitos de danos

Axentes da área de Investigación da Guardia Civil de Betanzos (A Coruña), en colaboración coa Policía local da localidade, detiveron a un individuo por roubar no interior de cinco vehículos.

Detido o autor de varios roubos en interior de vehículo en Betanzos | Fonte: Europa Press

Segundo informou o Instituto Armado, foi detido F.S.R. como presunto autor do delito de roubo no interior de cinco vehículos e dous delitos de danos.

Os feitos ocorreron na madrugada do 5 ao 6 de xuño na zona do paseo Malecón, polo que se iniciou unha investigación para, segundo relatan as mesmas fontes, "atopar o lugar onde se atopaban os efectos subtraídos". Así, púidose recuperar un saxofón Selmer-Henri-Paris.

O Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 de Betanzos decretou o ingreso en prisión do individuo detido en relación con estes feitos.