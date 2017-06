Os veciños de Cures-Boiro toman posesión dos novos predios da concentración parcelaria

O Diario Oficial de Galicia publica este venres o anuncio da Consellería do Medio Rural polo que se anuncia a toma de posesión provisional dos novos predios da reestruturación parcelaria de Cures-Boiro, no concello coruñés de Boiro.

Esta concentración parcelaria supón a reorganización da propiedade de 9.871 parcelas en 2.322 predios, pertencentes a 1.378 propietarios. Desde o inicio da mesma, investíronse algo máis de 3,4 millóns de euros, dos cales a maior parte foron destinados á execución da rede de camiños principais e secundarios.

Con este anuncio dáse un paso máis no proceso concentrador e ponse en coñecemento dos veciños a reestruturación para que poidan comezar a usar as novas leiras.

A partir da toma de posesión, os adxudicatarios teñen 60 días para poder reclamar ante a Xefatura Territorial de Medio Rural da Coruña no caso de que existan diferenzas superiores ao 2 por cento entre as novas leiras e o que conste no expediente de concentración.