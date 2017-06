A Fundación Galega contra o Narcotráfico espera "o mellor resultado posible" na poxa deste venres na que se inclúen propiedades intervidas a narcos en Galicia, entre elas unha casa que foi de Laureano Oubiña, á vez que aposta pola "cesión para uso social" dos bens que non se vendan.

Así o manifestou, en declaracións a Europa Press, o xerente desta fundación, Fernando Alonso, quen destacou que a venda destas propiedades incautadas a narcotraficantes "é bo" porque supón "un ingreso para toda a sociedade" que se dedicará "a causas antidroga" e de axuda a drogodependentes, entre outras actividades na loita contra a droga.

Por outra banda, subliñou a importancia de que se vendan "por exemplaridade" xa que envía, segundo Fernando Alonso, "a mensaxe de que os narcotraficantes sempre perden os seus bens máis tarde ou máis cedo".

Neste sentido, explicou que "o mellor resultado posible" da poxa que se celebra este venres en Madrid sería que "se vendan todas ao prezo máis alto" e que os bens "pasarán a mans honradas definitivamente".

"OUTROS FINS"

No entanto, sostivo que espera que no caso de que non se adxudique algún dos bens na poxa sexa "posible a súa cesión para uso social" e que "poida ter outros fins en canto e tanto non se vendan".

"No canto de esperar á seguinte poxa, sería moi produtivo a súa cesión para uso social", comentou, en relación a que "sería desexable" que se poidan empregar propiedades intervidas a narcotraficantes para albergues ou acollida de persoas de colectivos en riscos de exclusión social.

POXA

Este venres o Plan Nacional sobre Drogas saca a poxa en Madrid unha casa intervida a Laureano Oubiña en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) dentro de 22 lotes de bens incautados xudicialmente en operacións contra o tráfico de drogas en España.

En concreto, oito dos 22 lotes de bens incluídos na poxa, organizada no Hotel Wellington de Madrid pola Sociedade mercantil Estatal de Xestión Inmobiliaria do Patrimonio S.A. (Segipsa), corresponden a propiedades incautadas a narcos en Galicia, todas elas na provincia de Pontevedra, segundo a documentación publicada polo Plan Nacional sobre Drogas, recollida por Europa Press.