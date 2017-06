Adolfo Domínguez proporá a accionistas fixar en sete o número de conselleiros para afrontar a súa nova etapa

Adolfo Domínguez proporá aos seus accionistas na xunta xeral que celebrará o próximo 12 de xullo fixar en sete o número de conselleiros para afrontar a súa nova etapa tras completar a finais de 2016 os cambios no órgano de dirección.

Adolfo dominguez | Fonte: Europa Press

Desta forma, a compañía, que non ten conselleiro delegado tras a saída de Estanislao Carpio e a fichaxe infrutuosa de Costas Antimissaris, reducirá os asentos no consello de administración, integrado por quince membros en 2016.

Tras os cambios producidos o máximo órgano da firma téxtil está integrado na actualidade por Adolfo Domínguez, o fondo Luxury Liberty, Adriana Domínguez, filla do deseñador e executiva da firma, Luís Caramés, José Luís Temes, José Manuel Rubín e Juan Manuel Fernández.

A xunta de accionistas dará o visto e prace ademais á retribución máxima anual de 300.000 euros para os membros do consello de administración para o exercicio iniciado o 1 de marzo deste ano.

Devandito importe verase incrementado anualmente en relación ao Indice de Prezos ao Consumo ou índice que puidese substituílo no futuro, salvo que a xunta aprobe un importe diferente.

Os membros do consello de administración de Adolfo Domínguez cobraron 757.888 euros en 2016, o que supón unha redución do 25% respecto do embolsado o ano anterior, de acordo cos datos do informe de goberno corporativo da firma.

En concreto, o quince conselleiros da compañía galega que integraban o consello en 2016, entre eles o presidente da firma, o deseñador Adolfo Domínguez, recibiron 258.027 euros menos que en 2015, ano no que percibiron 1.015.915 euros.

No entanto, o deseñador galego aumentou o seu soldo un 2,6%, ao pasar dunha retribución de 211.631 euros en 2015 a 217.080 euros durante o pasado ano.

Adolfo Domínguez reduciu as súas perdas un 27,2% no nove primeiros meses do seu exercicio fiscal 2016-2017, pechado o pasado 30 de novembro, ata situalas en 12,31 millóns de euros, tras os cambios do seu consello de administración e coa nova composición da alta dirección.