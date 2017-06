Adif crea un posto para recolocar a un alto cargo investigado polo accidente en Angrois

Andrés Cortabitarte, o alto cargo de Adif investigado polo accidente do tren Alvia en Angrois, foi recolocado pola empresa nunha subdirección de nova creación dentro dunha reorganización que está a acometer o administrador de infraestruturas ferroviarias. Así, segundo confirmaron fontes de Adif, Cortabitarte pasa da Subdirección de Innovación e Desenvolvemento Tecnolóxico, que desaparece, á Subdirección de Xestión de Almacenamento, que ata a actualidade non existía.

Andrés Cortabitarte, o cargo de Adif investigado polo Alvia | Fonte: Europa Press

De 2006 a 2013, o home ao que o xuíz atribúe 80 supostos delitos de homicidio e 144 de lesións por imprudencia profesional grave, por non cumprir cos requisitos de análises do risco nas vías, foi director de Seguridade na Circulación.

Neses anos producíronse momentos clave como o cambio de proxecto da liña Ourense-Santiago en 2010, que reduciu o ámbito de actuación do sistema de control constante de velocidade 'ERTMS' ata o quilómetro 80, de modo que non estaba presente na curva da Grandeira, onde descarrilou o convoi. En 2011 este tramo foi inaugurado e en 2012 autorizouse a desconexión do 'ERTMS' embarcado.

Dous meses antes da traxedia do 24 de xullo de 2013, na que morreron 80 persoas e 144 resultaron feridas, foi destituído do cargo de seguridade para ser nomeado subdirector de Innovación e Desenvolvemento Tecnolóxico, dependente da Dirección Xeral de Explotación e Construción.

Así as cousas, agora segue no ámbito desta dirección, a cuxa fronte está a galega Isabel Pardo de Vera, no seu día xerente de área de Adif en Galicia e tamén responsable do servizo de Mobilidade da Deputación de Pontevedra.

Nesta novo organigrama, ao que tivo acceso Europa Press, Alfonso Ochoa amplía as súas responsabilidades, de director de Mantemento na rede convencional sur a director de toda a rede convencional —Adif unifica pártea norte e a meridional— e a de alta velocidade, tamén baixo o paraugas de Pardo de Vera.

Ochoa, que chegou a declarar ante o primeiro instrutor, era director xeneral de Operacións e Enxeñaría cando se modificou o proxecto e responsable da Dirección Xeral de Explotación e Desenvolvemento de Infraestrutura no momento da desconexión do 'ERTMS'.

"NECESIDADES DE MODERNIZACIÓN"

Segundo as fontes de Adif consultadas, a entidade pública empresarial atópase nun proceso de reorganización "para facer fronte ás necesidades de modernización da compañía e á entrada en vigor do cuarto paquete ferroviario" que impulsou a Unión Europea.

Esta reorganización implica algúns cambios na estrutura de dirección e nas áreas que dependen de cada unha delas. Así, por exemplo, creouse a nova Dirección Xeral de Estratexia e Transformación.

Adif presentou en marzo, no consello de administración, unha primeira parte desta nova estrutura, relativa ao primeiro nivel, coas funcións de cada Dirección Xeral. Desde entón continúa avanzando nos niveis inferiores de cada equipo e prevé concluír estes traballos "proximamente".

CORTABITARTE, EN VALENCIA

Cortabitarte está involucrado tamén na causa xudicial do accidente do metro de Valencia, onde exerceu de perito. Recentemente, a Fiscalía desacreditouno por estar investigado polo Xulgado de Instrución número 3 de Santiago.

Con todo, a maxistrada que investiga aquel caso sinalou que esta condición está recorrida e "en nada afecta á solidez dos seus informes". Tamén engadiu que xa estivo investigado en 2014, momento no que a Audiencia de Valencia rexeitou que isto fose motivo de recusación.

PENDENTE DA AUDIENCIA

E é que tanto o alto cargo de Adif como a propia entidade pública empresarial recorreron a decisión de investigalo por parte de Andrés Lago Louro, ante o que se acolleu ao seu dereito a non declarar.

A Audiencia Provincial da Coruña debe pronunciarse sobre se acepta as súas alegacións e retíralle esta condición ou se, pola contra, manteno como investigado, como requiriu o fiscal Antonio Roma antes de deixar a área de Compostela.