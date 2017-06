O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegurou que "todos os gobernos en España fixeron regularizacións fiscais, desde a UCD ao PSOE ou o PP", e pediu escoitar a comparecencia do ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en sede parlamentaria.

O máximo mandatario autonómico pronunciouse deste xeito en declaracións aos medios tras participar nun acto en Santiago de Compostela e ao ser preguntado pola decisión do pleno do Tribunal Constitucional (TC) de declarar a inconstitucionalidade da regularización fiscal de 2012, coñecida como 'amnistía fiscal'.

Respecto diso, Feijóo sinalou que o TC, que "actúa de acordo co seu criterio xurídico e máis nada", considera que "se infrinxiu a Constitución utilizando un real decreto lei para unha regularización fiscal". "O que di o TC é que este non é o instrumento adecuado para facelo aínda que a regularización produce efectos e non ten ningunha modificación legal que a invalide", precisou.

Por iso, mostrouse partidario de "asumir esa sentenza" e "tomar nota" para que os próximos gobernos de España "non utilicen un real decreto lei para este tipo de actuacións tributarias". "Dicir que a regularización fiscal é algo único deste goberno sería mentir", insistiu.

FUTURO DE MONTORO

Así mesmo, preguntado sobre se considera que o titular da carteira de Hacienda, Cristóbal Montoro, debe dimitir tendo en conta que a sentenza ve desigual o trato que esta daba aos contribuíntes, Feijóo apostou por "escoitar" ao ministro que pediu a súa propia comparecencia.

"Penso que temos que escoitar ao ministro Montoro porque pediu a comparecencia lóxica e oportuna para coñecer cal é a posición da Hacienda española e cal é a posición do ministro en relación a esta sentenza", indicou.

Tras iso insistiu en que "o que se fixo" neste Goberno tamén se fixo con anterioridade "en distintos momentos, sobre todo en momentos de crises". "En 2012 había unha gran bolsa de fraude, España estaba a piques de ser rescatada e o ministro considerou oportuno, a través dun real decreto lei, incrementar a recadación fiscal", argumentou.

Por iso, asegurou que "analizar esa sentenza ao detalle" correspóndelle a Montoro na súa comparecencia "necesaria". "Esperemos a ver cal é a interpretación da Avogacía do Estado, dos Servizos Xurídicos do Estado e do ministro de Hacienda en sede parlamentaria", apuntou.