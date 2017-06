Uns 200 profesionais da industria do xogo abordarán o 26 de outubro en Galicia os principais temas do sector

Uns 200 profesionais, asociacións e empresas do ámbito nacional e internacional da industria do xogo acudirán o 26 de outubro a Galicia ao IV Encontro AGEO para a competitividade do sector, que organiza a Asociación Galega de Empresas Operadoras.

III Atopo AGEO celebrado en Palexco na Coruña en 2016. | Fonte: Europa Press

Esta cita coincidirá, ademais, co aniversario da Asociación Galega de Empresas Operadoras, que preside Serafín Portas, que celebra en 2017 os seus 35 anos de existencia cunha cea de gala.

O IV Encontro AGEO "está máis que consolidado como a cita de referencia do sector en Galicia", segundo destaca a asociación organizadora, e este outono autoridades, directivos das principais firmas nacionais e multinacionais da área, asociacións e federacións de empresas de ámbito nacional, profesionais e expertos, daranse cita neste congreso "para abordar os temas de interese e actualidade para a industria do xogo", segundo engade.

En paralelo, as firmas máis destacadas, segundo indica a organización, presentarán as súas últimas novidades en máquinas recreativas, terminais de apostas e accesorios.

AGEO creouse en 1982 coa finalidade servir de ligazón entre os empresarios profesionais do sector e os distintos órganos da Administración pública, "para o estudo, defensa, desenvolvemento e coordinación dos intereses profesionais e empresariais dos seus membros e para coadxuvar á mellor ordenación e estruturación do sector en todos os seus aspectos", segundo sinala a asociación.