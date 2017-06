O Museo de Lugo homenaxea a Maruja Mallo a través das súas pinturas e as de artistas coetáneos como Picasso ou Mirou

O Museo de Lugo acolle ata o próximo 3 de setembro a exposición 'Maruja Mallo, vinte almas', na que retoma a figura e traxectoria da soada pintora lucense a través das súas pinturas e as de artistas coetáneos como Picasso ou Miró.

Fotos Dá Nota De Prensa. Ou Goberno Dá Deputación Homenaxea Á Figura De Maruja M | Fonte: Europa Press

En concreto, a mostra reúne 55 cadros, dos que 25 son pinturas de Maruja Mallo de distintas etapas da súa traxectoria artística, entre as que destacan as relacionadas coas máscaras, a auga e as arquitecturas minerais.

Así mesmo, a exposición acolle outras 35 obras de artistas que foron clave na vida e a produción da pintora, como Pablo Picasso, Joan Miró, Benjamín Palencia, Alberto Sánchez, Eugenio Granell ou Luís Seoane.

A maiores, a mostra inclúe ilustracións, cartas catálogos de exposicións ou escritos, entre os que destaca a acta da bolsa que lle concedeu a Deputación de Lugo entre 1926 e 1929, ademais de fotografías --como o negativo orixinal de Maruja Mallo co poeta chileno Pablo Neruda--.

A exposición recupera tamén unha entrevista de televisión que lle fixo Joaquín Soler Serrano para o programa 'A fondo' e compleméntase coa achega de catro artistas contemporáneos: Montse Rego, Renata Otero, David Catá e Félix Fernández, todos eles nados en Viveiro do mesmo xeito que Maruja Mallo.

DÍA DAS ARTES GALEGAS

A mostra enmárcase na programación de actividades con motivo da dedicación do Día das Artes Galegas a Maruja Mallo, unha distinción outorgada pola Real Academia Galega de Belas Artes. Organizada pola Deputación lucense, conta coa colaboración da Fundación Eugenio Granell, a Fundación Abanca, Afundación, a Fundación Luís Seoane e particulares como a colección Vázquez Cereijo-Anne Nikkitik.

A Rede Museística Provincial de Lugo custodia na actualidade sete cadros da pintora lucense, todos eles expostos na mostra, dos cales cinco pertencen á etapa de bolseira da Deputación e os outros dúas --'Arquitectura mineral' e 'Agol'--, foron adquiridos no ano 2000.

Entre todas as pinturas, destaca a Guía Postal de Lugo, un cadro pintado por Mallo en 1929 por encargo da Deputación para ilustrar as páxinas do libro 'Lugo e a súa provincia' e no que a artista realiza un collage con diversos lugares da provincia, a modo de postais sobrepostas.