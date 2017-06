O Chuac realizou 63 transplantes de córnea en 2016, case a metade con técnicas que permiten operar só a zona danada

O Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac) realizou en 2016 un total de 63 transplantes de córnea, dos que case a metade, 31, foron de cirurxía corneal lamelar, o que permite actuar só na zona danada fronte a un transplante total da córnea.

Así o explicou a responsable do Servizo de Oftalmoloxía do Chuac, Vitoria de Rojas, coincidindo co curso de cirurxía nestes transplantes organizado no Centro Tecnolóxico de Formación para formar a oftalmólogos nunha técnica "complicada".

Dirixido pola doutora Vitoria de Rojas e o doutor Óscar Gris, do Instituto de Microciruxía Ocular de Barcelona, o curso conta, como relatores, cos doutores Marcelino Álvarez, do Chuac; Javier Celís, do Hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan, e Tomás Martí Huguet, do Hospital Universitario de Bellvitge.

Esta actividade, dirixida a oftalmólogos especializados neste tipo de intervención cirúrxica, está baseado en vídeos e no uso de córneas humanas non aptas para transplante, polo que a doutora De Rojas expresou o seu agradecemento ao labor que desenvolve o Banco de Tecidos e a Oficina de Coordinación de Transplantes.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Sobre a cirurxía de transplante córneal lamelar, lembrou que o Chuac é o hospital onde se realizan o maior número destas técnicas e o único que realiza o tres tipos posibles desta cirurxía. "Son técnicas máis difíciles, pero que diminúen o risco de rexeitamento e coas que se acelera a rápida recuperación da visión", ratificou.

Por iso, expuxo que se en 2014 o 40% das intervencións foron con cirurxía corneal lamelar, en 2016 pasouse ao 50% e no que vai de ano supuxeron o 95% das intervencións realizadas.

En canto aos pacientes, sinalou que os hai novos, por alteracións no tecido corneal, e persoas de máis de 50 anos por "descomposicións corneais" derivadas de distrofia corneal ou "cirurxías complicadas".