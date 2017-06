O delegado da Xunta de Galicia en Lugo, José Manuel Balseiro, destacou este venres que "case 2.100 lucenses" abandonaron "as listas do paro" no último ano.

O delegado da Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro. | Fonte: Europa Press

Así o manifestou nunha comparecencia Balseiro na que este venres fixo un repaso do seu primeiros seis meses á fronte da Delegación da Xunta en Lugo, tempo no que visitou 349 parroquias das 1.229 na provincia, a unha media "de dúas por día".

No marco deste balance, subliñou que "a provincia de Lugo foi de Galicia a provincia onde máis baixou o paro no mes de maio, un 3,11 por cento, e no último ano case 2.100 lucenses abandonaron as listas de desemprego".

"O número de contratacións na provincia subiu un 15 por cento. Datos que son froito dunha xestión responsable que permitiu superar mellor que noutros sitios os tempos máis duros da crise, e que a día de hoxe facilitan unha recuperación constante que queremos consolidar", apostilou.

Ademais, Balseiro apelou, durante un xantar informativo, a que o "gran reto do Goberno de Galicia é que estes datos e esta recuperación chegue a todos os fogares". "Sen triunfalismos porque mentres haxa un parado hai un problema e, ademais, hai que deixar claro que as políticas sociais son a nosa prioridade, só na provincia de Lugo o Goberno galego destina máis de cen millóns de euros a políticas sociais", apuntou.

INVESTIMENTO PARA DANOS

Despois de enumerar numerosas actuacións durante este medio ano, tamén aproveitou para anunciar un próximo investimento "de máis de 1.600.000 euros nos Ancares e na zona do Caurel" para paliar os danos dos osos nesa zona da montaña de Lugo.

Respecto diso, Balseiro insistiu en que ese diñeiro "non" se destina a que "haxa máis osos", senón a que "haxa diñeiro" para os danos que poidan causar.