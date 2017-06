Jaime Castiñeira renuncia á súa acta como edil no Concello de Lugo, que fará efectiva no pleno do 29 de xuño

O portavoz do PP no Concello de Lugo e parlamentario autonómico, Jaime Castiñeira, anunciou este venres na sede popular do Consistorio, entre bágoas, que renuncia á acta de concelleira, que será efectiva a partir do próximo pleno do 29 de xuño.

Jaime Castiñeira renuncia á súa acta como edil en Lugo. | Fonte: Europa Press

Arroupado por parte do grupo popular, Castiñeira tivo palabras de agradecemento á súa "familia, pola cantidade de horas e fins de semana" que deixou de compartir con eles, ao seu equipo, ao PP e, sobre todo, aos lucenses "pola confianza" depositada nel.

Na súa comparecencia lembrou que "foron moitos anos". "Son 18 anos de concelleiro, sete de portavoz", comentou. "En política todos somos necesarios pero ninguén é imprescindible e sempre é importante dar paso a outras persoas e escoller o momento adecuado", sentenciou.

Castiñeira, que presumiu de deixar no partido unha situación "encamiñada", explicou que esta decisión tamén obedece "a unha sucesión tranquila", tras a recente substitución como presidente da xunta local por parte de Ramón Carballo.

Agora, segundo subliñou, terá "máis tempo" para dedicarse ás súas funcións no Parlamento de Galicia, "como portavoz de vivenda e presidente da comisión de Obras Públicas, Infraestruturas, Medio Ambiente e Servizos". "Non por renunciar á miña acta deixo, nin moito menos, de loitar polos intereses dos lucenses alí onde me atope", remarcou.

CAMBIOS

Castiñeira xa lle comunicou á alcaldesa de Lugo, a socialista Lara Méndez, a súa decisión, que vai supor o regreso á corporación de Ángel Trabada, que ía como número dez na lista dos populares.

En canto ao seu sucesor na portavocía, aclarou que esa "é unha decisión que ten que tomar o partido e o grupo no seu momento". "Estou convencido que a persoa que sexa vai facelo ben. Calquera dos compañeiros que está no grupo pode facelo ben", concluíu respecto diso dos outros oito concelleiros que lle acompañaron desde as últimas municipais de 2015.