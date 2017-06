A Xunta entrega 12 motobombas aos distritos forestais de Galicia para reforzar a loita contra incendios

A conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, participou este venres pola mañá na entrega de 12 motobombas para os distritos forestais de Galicia, a razón de tres por cada provincia, para reforzar a loita contra incendios.

Entrega de 12 motobombas aos distritos forestais de Galicia | Fonte: Europa Press

"Demos un salto cuantitativo e cualitativo o pasado ano, e temos que seguir avanzando porque Galicia o merece, o rural meréceo, e os nosos profesionais precisan dun equipamento para salvagardar a súa seguridade e para poder chegar a cada un dos recunchos de Galicia", explicou a conselleira aos medios na chaira da Cidade da Cultura, onde estaban aparcadas as 12 motobombas.

Na provincia da Coruña, os distritos onde destínanse as motobombas están situados en Ortigueira, Coristanco e Boiro; na de Lugo, en Viveiro, Sarria e Castro de Rei; na de Ourense, no Barco de Valdeorras, Verín e A Gudiña; e na de Pontevedra, en Cerdedo-Cotobade, Pontevedra e Moraña.

Estas 12 motobombas, unidas ás do ano pasado, suman 69: "Xa temos unha moi boa frota, unha frota renovada", asegurou a titular do departamento de Medio Rural, xusto antes de precisar que o investimento é de 2,5 millóns de euros este ano --entre o pasado ano e o actual son 13 millóns--.

"Levaba moitos anos sen poder realizarse porque foi unha época de contención de gasto. Seguimos contendo gasto, pero analizamos prioridades e esta era unha", relatou a conselleira.

REDUCIR O NÚMERO DE INCENDIOS

A continuación, fixo fincapé en que a meta que se puxo a Xunta é "seguir reducindo o número de incendios e de hectáreas". Para iso, proseguiu, son "fundamentais" os cursos de formación, conseguir unhas mellores condicións para os traballadores contra incendios e que estes teñan os seus Equipos de Protección Individual (EPIS) así como as máquinas necesarias para "enfrontarse a un traballo que non é fácil e que temos que encomiar cada ano".

Preguntada por se este ano a Xunta destinará máis material para loitar contra os lumes forestais, Ángeles Vázquez respondeu que este ano xa o dan "por resolto", aínda que matizou que se quitou un EPI para o equipamento de todo o persoal. "E agora estamos coa contratación de todos os coches para que dispoñan de material novo", apostilou.

Preguntada sobre como prevé a Xunta que sexa este verán, fixo fincapé en que a época estival é "impredicible" e lembrou que Galicia está en prealerta por seca tras arrastrar un verán, un inverno e unha primavera moi secos. "Aínda así, séguese contendo o verde nos nosos montes", agregou.

Acto seguido, destacou o feito de que este ano os concellos puidesen contratar ao seu persoal de brigadas cando eles quixeron debido a que o pasado ano a Xunta puxo en marcha un convenio a tres anos. "Co cal, non teñen que estar ata última hora esperando polo convenio da Xunta e poden facer prevención", subliñou.

PREVENCIÓN

"Son coñecedora de que en moitos sitios xa se está facendo a prevención. Fíxose un esforzo importante cos montes veciñais en mancomún e, por tanto, son máis de catro millóns de euros os que destinamos a prevención", destacou, para logo engadir que, en breve, o Goberno galego dará a coñecer o Plan Pladiga.

No entanto, denunciou que o monte "non arde só": "Pode haber causas naturais, pero é un raio. Non hai moitas máis causas naturais que esa", asegurou, para logo admitir que, evidentemente, si hai risco para este verán: "Como non vai haber risco se estamos en prealerta, o que non quere dicir que este teña que ser un mal verán".

Cuestionada sobre que cantidade achega a Unión Europea e que cantidade achega a Xunta, explicou que o 75 por cento procede de fondos Feader e o 25 de fondos propios do Goberno galego.