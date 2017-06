O presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, afirmou que a solución que se deu á situación de Popular a través da resolución e posterior venda do banco a Santander é "moi boa para a estabilidade do sistema" financeiro español.

Goirigolzarri cre que solución para Popular é 'boa para sistema' | Fonte: Europa Press

"Estabamos ante unha situación moi complexa, unha situación certamente complexa, e eu creo que a solución que se deu foi moi rápida e moi boa para a estabilidade do sistema", apuntou o directivo en declaracións aos medios tras un almorzo informativo organizado por Nova Economía Fórum.

"Desde ese punto de vista, creo que foi moi positivo", reiterou o primeiro executivo de Bankia, que non quixo pronunciarse en relación coa demanda presentada pola Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) ante a Fiscalía Anticorrupción da Audiencia Nacional contra os xestores de Popular.

Por outra banda, Goirigolzarri valorou positivamente a evolución de Bankia desde que se acometeu a reestruturación das caixas de aforros. "O sistema financeiro español é moito máis potente do que era fai cinco anos", apuntou.

En opinión do directivo, ao comparar as respostas "que está a dar o sector privado", como no caso de Santander e Popular, así como "a potencia do sistema bancario español" co que está a ocorrer "noutros países de Europa", a diferenza "é tan evidente" que "cando un o mira con perspectiva, a conclusión non pode ser senón moi positiva". No entanto, concluíu as súas declaracións sinalando que "na vida sempre quedan cousas por facer".