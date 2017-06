Ferida unha persoa atropelada por un camión en Santiago

Unha persoa maior resultou ferida ao ser atropelada na mañá deste venres por un camión que transportaba froita en Santiago de Compostela.

Segundo informou o 112 Galicia, os feitos tiveron lugar sobre as 9,50 horas deste venres na Travesía de Vista Alegre. Foi un particular o que a vítima se atopaba accesible.

O persoal do 112 Galicia pasou aviso do sucedido a Urxencias Sanitarias, á Policía Local e aos Bombeiros da cidade compostelá.

ATROPELO EN CUNTIS

Por outra banda, unha muller foi atropelada por un camión no termo municipal pontevedrés de Cuntis sobre as 10,30 horas. O condutor do vehículo indicou ao servizo de emerxencias que atropelara a unha muller cando ía marcha atrás e sinalou que a vítima tiña unha ferida na cabeza, pero atopábase accesible.

O Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia requiriu a intervención de Urxencias Sanitarias, Garda Civil de Tráfico, GES da Estrada e Protección Civil.