Evacuado un home por inhalación de fume por mor dun incendio nunha casa en Sanxenxo (Pontevedra)

Os servizos sanitarios evacuaron este venres a un home con síntomas de intoxicación polo fume que provocou un incendio nunha tixola ao lume nunha casa no municipio de Sanxenxo (Pontevedra).

Segundo informou o 112 Galicia, o incendio está extinguido e ventilado o inmoble. Pasados uns minutos das 12,00 horas deste venres, efectivos do GES de Sanxenxo informaron o servizo de emerxencias que foran alertados dun incendio nunha casa situada no lugar de Lagarei, en Vilalonga, por unha coidadora do departamento de Servizos Sociais da localidade e aseguraron que nela residen dúas persoas de avanzada idade.

O 112 pasou aviso aos Bombeiros de Ribadumia e a Urxencias Sanitarias e solicitouse, ademais, a colaboración dos axentes da Policía Local.

Unha vez no punto, membros do GES confirmaron que se tratou dunha tixola que quedara ao lume e que o home necesitaba asistencia sanitaria.