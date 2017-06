A Xunta defende a necesidade dun acordo marco interprofesional autonómico para impulsar a calidade no emprego

O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, defendeu a necesidade de crear un acordo marco interprofesional de ámbito autonómico para dar un salto cualitativo e diminuír as desigualdades que persisten, de forma que a negociación "coide con máis intensidade, se cabe, aspectos sensibles sobre como se está creando emprego en Galicia".

O presidente, Alberto Núñez Feijóo, na toma de posesión de Verónica Martínez | Fonte: Europa Press

"Refírome, por exemplo, a seguir afondando na estabilidade e na calidade do emprego; á igualdade retributiva entre mulleres e homes; á inclusión das persoas máis vulnerables; á flexibilidade e á conciliación", manifestou durante a toma de posesión da nova presidenta do Consello Galego de Relacións Laborais, Verónica Martínez. No acto participaron, entre outros, os secretarios xerais da CIG, CC.OO. e UXT, así como do presidente da CEG, Antón Arias.

E é que, segundo indicou, "en todos estes aspectos faise necesario seguir avanzando e impulsando ao máximo posible o debate e o acordo necesario". Todo iso, engadiu, á vez que se incide en "a necesidade de seguir co esforzo en procesos negociadores e en convenios colectivos". "Porque aínda temos 200.000 persoas rexistradas nas listas do paro e porque o emprego que se está creando nos últimos anos é manifestamente mellorable", asegurou.

Pola súa banda, ratificou o compromiso do seu Executivo coa creación de emprego e de maior calidade. Un compromiso que, conforme sinalou, reflíctese en seguir profundando na Lei de Participación Institucional e en que Galicia será a primeira autonomía que aprobará unha Lei de Emprego, adaptada ao novo marco estatal, que apoiará o obxectivo de creación de entre 80.000 e 100.000 no 2020.

Así mesmo, lembrou a aprobación no Consello da Xunta desta semana do programa 'Emprego en feminino', que persegue incentivar a contratación das nais, incrementar o número de mulleres autónomas e impulsar a formación.

A RECUPERACIÓN, "UN LOGRO COLECTIVO"

No acto no que representantes do Comité de Empresa do CAE 112 recibiron a Feijóo con carteis en protesta polo trasladado das instalacións á Estrada, o presidente da Xunta destacou a necesidade de contar coa axuda do Consello Galego de Relacións Laborais no camiño para conseguir un emprego en mellores condicións.

Na súa intervención tamén asegurou que a recuperación é "un logro colectivo" dos traballadores, dos emprendedores e, tamén do Goberno. Así, destacou que en Galicia o paro baixou nos dous últimos anos, cun descenso de 20.000 persoas cada ano; e puxo en valor que, no último, as afiliacións á Seguridade Social crecesen en 22.000. "Hoxe o paso sitúase en niveis inferiores aos de fai oito anos", manifestou.

Con todo, aínda que destacou que todas estas cifras sitúan a Galicia nunha posición máis favorable que hai uns anos, recoñeceu que aínda queda moito camiño por percorrer.