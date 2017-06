Vendida en poxa por 245.210 euros unha casa intervida en Vilagarcía (Pontevedra) a Laureano Oubiña

A vivenda intervida ao narcotraficante Laureano Oubiña no barrio da Laxe en Vilagarcía de Arousa foi vendida este venres nunha poxa pola cantidade de 245.210 euros.

Así o confirmaron a Europa Press fontes próximas ao Plan Nacional sobre Drogas con motivo dunha poxa celebrada en Madrid con 22 lotes de bens incautados xudicialmente en operacións contra o tráfico de drogas en España.

En concreto, trátase dunha vivenda unifamiliar en construción e parcelas de terreo situada no número 12 da Rúa Canteira, no barrio da Laxe, en Vilagarcía, cuxa superficie total do terreo sitúase en 3.482,68 metros cadrados.

As mesmas fontes consultadas concretaron que a propiedade foi vendida en segunda poxa por 245.210 euros, mentres que o prezo de tasación situábase en 500.490 euros e o de primeira rolda de poxa en 350.300 euros.

O Plan Nacional sobre Drogas sacou a poxa na mañá deste venres esta casa intervida a Laureano Oubiña no municipio de Vilagarcía de Arousa entre o oito lotes con propiedades en Galicia dos 22 incluídos na poxa.

PROPIEDADES POR TODA ESPAÑA

Os bens dese oito lotes vinculados a Galicia incluídos nesta poxa, organizada no Hotel Wellington de Madrid pola Sociedade mercantil Estatal de Xestión Inmobiliaria do Patrimonio S.A. (Segipsa), corresponden a propiedades incautadas a narcos na provincia de Pontevedra, segundo a documentación publicada polo Plan Nacional sobre Drogas.

Ademais dos lotes de bens intervidos en Galicia en operacións contra o narcotráfico, o Plan Nacional sobre Drogas saca a poxa outros situados en zonas como Madrid, Málaga, Murcia, Huelva, Valencia, Cáceres, Ibiza, Palma de Mallorca, Barcelona, Lleida e As Palmas.