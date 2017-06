O grupo de En Marea no Parlamento galego anunciou a presentación de iniciativas na cámara para instar á Xunta a que condicione as axudas públicas a PSA Peugeot Citroën ao mantemento do emprego e ás condicións laborais dignas, e denunciou que se practica a "represión sindical" na planta.

Así o apuntou o deputado Antón Sánchez, quen sinalou que a sentenza do TSXG que dá a razón á CUT (e condena a PSA a pagar 50.000 euros ao sindicato por vulneración do dereito de folga e liberdade sindical), demostra unha "ofensiva constante" por parte da multinacional contra os dereitos dos traballadores. "Non é un feito puntual, senón política dunha empresa na que non hai liberdade para exercer o sindicalismo", apostilou.

Por iso, Sánchez avanzou que o seu grupo instará o goberno galego a que vincule as axudas a PSA ao mantemento dos empregos e á recuperación de dereitos laborais. Así mesmo, reclamou maior "transparencia" na xestión e destino desas axudas, así como "reforzar" os mecanismos de inspección e fiscalización respecto diso.

Pola súa banda, o portavoz municipal de Marea de Vigo, Rubén Pérez, felicitou á CUT polo seu labor sindical e por esa sentenza, e lembrou que tamén o goberno municipal de Vigo outorga subvencións á planta de PSA Peugeot Citroën, "en teoría para axudar á contratación de traballadores".

"O Concello fai moitos esforzos, en ámbitos como o urbanismo, para agradar a Citroën, pero non vemos que haxa un retorno en materia de emprego. Pedímoslle á empresa que sexa coherente co esforzo que fai a cidade, e non responda con represión sindical ou recorte de dereitos", incidiu.

"SACAR Á LUZ O QUE PASA"

O responsable do sindicato CUT, Ricardo Castro, subliñou que a sentenza sobre o dereito á folga "serve para explicar á sociedade o que pasa alí dentro", e asegurou que existe un "total hermetismo" sobre as condicións de traballo dos empregados de PSA en Vigo.

Castro advertiu de que "o que pasa en PSA Peugeot Citroën é correlativo á situación noutros centros de traballo da automoción e noutros sectores", e instou aos responsables de administracións públicas a "romper o discurso" da "empresa modelo".

"Que saquen á luz o que pasa", engadiu, á vez que pediu unha maior fiscalización das subvencións que recibe a compañía, para que estean "vinculadas a un compromiso de transparencia, mantemento do emprego e condicións laborais dignas".