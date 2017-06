Decretada a apertura de xuízo oral pola causa da Fundación Cela

O xulgado número dous de Padrón ditou un auto no que decreta a apertura de xuízo oral para xulgar o abono dunha indemnización de 150.000 euros polo despedimento no ano 2010 do director xerente da Fundación Camilo José Cela de Iria Flavia.

Por esta contía están acusados o propio Tomás Cavanna; a que entón era presidenta da entidade, Marina Castaño; o expatrono Dositeo Rodríguez; e a súa filla, Covadonga Rodríguez.

Así o confirmou a Europa Press o avogado da acusación particular, Xosemaría Rodríguez, quen ademais indicou que o auto decreta a competencia do tribunal do xurado para xulgar os feitos.

As defensas pedían este luns en Padrón o sobresemento e, no caso de que non se aceptase, opúñanse tamén ao sistema de xurado popular.