Vigo celebra este verán o II edición do Festival Illas Cíes para impulsar a candidatura a Patrimonio da Humanidade

Vigo acollerá, entre o 20 de xullo e o 14 de agosto, a segunda edición do Festival Illas Cíes, co obxectivo de seguir promovendo a candidatura do arquipélago a Patrimonio Ambiental da Humanidade, unha candidatura que está "máis viva que nunca".

Así o anunciou en rolda de prensa o alcalde, Abel Caballero, quen lembrou que este evento é un máis do programa de actividades desenvolvido no últimos catro anos para promover esa candidatura. "Un traballo que a Xunta non vai rebentar entrometiéndose, dificultando e facendo política en negativo", advertiu.

Segundo explicou, no marco dese festival haberá seis concertos no Auditorio Mar de Vigo e no auditorio de Castrelos, e avanzou xa tres das actuacións: The Pretenders (20 de xullo en Castrelos), Uxía e a Real Filharmonía de Galicia (21 de xullo no Mar de Vigo) e o que foi cofundador, vocalista e compositor de Supertramp, Roger Hodgson (14 de agosto no Mar de Vigo).

Sobre a petición do conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, de manter unha reunión para traballar conxuntamente nunha candidatura do Parque Nacional Illas Atlánticas, o alcalde insistiu en que, antes de exporse unha reunión dese tipo, quere coñecer que documentación presentou a Xunta ante o ministerio para avalar o seu proxecto. "É todo tan débil que nin sequera o queren contar. A Unesco está a rirse desa candidatura clandestina", sentenciou.