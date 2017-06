A Cidade da Cultura de Santiago alberga desde este venres unha exposición sobre o primeiro archivista de Galicia

A Cidade da Cultura de Santiago de Compostela inaugurou durante a mañá deste venres unha exposición que recolle a figura de Vicente Álvarez de Neira, recoñecido como o primeiro archivista do Arquivo Xeral e Público de Galicia.

Inauguración da exposición sobre Vicente Álvarez na Cidade da Cultura | Fonte: Europa Press

Á devandita presentación, celebrada con motivo do Día Internacional dos Arquivos, acudía o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, quen recoñeceu o "labor imprescindible dos arquivos" os cales "albergan cada vez máis información".

No acto tamén participaron a xerente da Fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez; a xefa de servizo do Arquivo de Galicia, Mar García e a subdirectora xeral de Bibliotecas, Cristina Rubal.

A mostra contén unha serie de 26 documentos e varios obxectos distribuídos en seis vitrinas. Nelas realízase un percorrido pola biografía profesional do lucense Vicente Álvarez de Neira, con especial incidencia na súa participación directa en diferentes feitos históricos.

"Hoxe recuperamos os valores que guiaron o labor de Álvarez de Neira con esta mostra na que podemos ver algún dos seus documentos", afirmou Lorenzo, quen, ademais, puxo en valor a "xenerosidade das entidades e familias que, nos últimos anos, doáronlle os seus arquivos ao Arquivo de Galicia".

UN PASEO POLA HISTORIA

Os documentos que se exhiben nesta exposición forman parte do arquivo familiar da familia Pita da Veiga e poderanse visitar ata o próximo 18 de setembro.

Todos eles mostran sucesos históricos recollidos por Álvarez de Neira como o abastecemento e mantemento dunha escuadra para a defensa das costas galegas, a procura de comercio con América ou a defensa do marqués de Valladares ante a acusación polo asasinato do seu pai, do que o propio archivista, tamén xurista de profesión, foi o seu defensor.

Por último, varios dos 26 documentos expostos mostran o interese por parte de Álvarez de Neira de crear un arquivo público que "conservase e dese acceso a documentos que estaban en proceso de desaparecer".

OUTRAS ACTIVIDADES

Con motivo do Día Internacional dos Arquivos, a Cidade da Cultura ofrece do 12 ao 16 de xuño o taller 'Anatomía dun asasinato: o crime do marqués de Valladares'.

Nel que se analizarán as actuacións de todos os que estiveron implicados neste suceso a través dalgún dos documentos que forman parte desta exposición.