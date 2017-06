As centrais sindicais CIG, UXT e CC.OO. convocarán catro días de folga --22 e 27 de xuño e 4 e 5 xullo-- no sector do metal na provincia da Coruña para demandar un convenio provincial "digno" que permita mellorar as condicións laborais dos traballadores.

En declaracións aos xornalistas tras rexistrar a convocatoria de folga na delegación da Xunta na Coruña, os representantes do tres sindicatos explicaron que o obxectivo da folga é para mostrar o rexeitamento á postura da patronal á hora de conseguir un convenio colectivo para o sector do metal da provincia.

"Levamos bastante tempo esperando para sacar un acordo e, por tanto, conseguir un convenio para actualizar as condicións dos traballadores. Non podemos esperar máis", recalcou o secretario nacional da Federación de Industria da CIG, Xoan Xosé Bouzas.

Pola súa banda, o secretario xeral da federación autonómica de industria de CC.OO., Víctor Ledo, indicou que os traballadores, uns 18.000 na provincia da Coruña, demandan un "convenio digno" e desbloquear unha situación paralizada desde o ano 2014.

"A desvalorización salarial e os recortes nesta época son plasmables", dixo, tras considerar que "é o momento de recuperar os dereitos na negociación colectiva". Ante esta situación, e tras tentar negociar coa patronal durante máis de dous anos, os traballadores sairán á rúa os días 22 e 27 de xuño e 4 e 5 xullo.