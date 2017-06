AMPL.- A Audiencia Nacional recibe as primeiras denuncias pola quebra do Banco Popular

Dous despachos de avogados emprenderon xa as primeiras accións xudiciais na Audiencia Nacional contra o último Consello de Administración do Banco Popular pola quebra desta entidade e a súa posterior adquisición polo Banco Santander polo simbólico prezo dun euro. Ademais, a Organización de Consumidores e Usuarios (OCU) anunciou que a próxima semana tamén presentará unha querela neste sentido.

Por unha banda, Durán e Durán Avogados presentou este venres unha denuncia, á que tivo acceso Europa Press, que pide ao Xulgado Central de Instrución de garda, que esta semana é o número 2 que dirixe Ismael Moreno, que dirixa a súa investigación contra o xa expresidente do Banco Popular Emilio Saracho.

O despacho de avogados destaca na súa denuncia a vinculación de Saracho, antes de incorporarse ao Banco Popular este ano, co Banco Santander, onde foi director xeneral adxunto, e coa empresa financeira JP Morgan, a mesma, segundo asegura, á que o Consello de Administración que presidía Saracho encomendou a venda do banco, algo que considera "sospeitoso".

Neste sentido, a denuncia lembra que, segundo informacións aparecidas no seu momento nos medios de comunicación, pola saída de JP Morgan, Saracho recibiu unha indemnización de "non menos de 86 millóns de euros".

Por tanto, "sorprende que neste contexto de conflito de intereses evidente o presidente dun banco na situación en que se atopaba o Banco Popular encomende á sociedade para a que levaba máis de 25 anos traballando a sondaxe do mercado para vendelo e que acordase con JP Morgan o pago de 20 millóns de euros máis unha comisión do 1%".

INCUMPRIU O SEU DEBER DE INFORMACIÓN

Segundo explica a denuncia, o día que Saracho foi nomeado presidente do Banco Popular, a entidade tiña unha valoración bolsista de 5.000 millóns de euros e el sempre sostivo que o banco era "solvente e cumpría cos requisitos". "A pesar de ser plenamente consciente da situación financeira do Banco Popular, o presidente non cumpriu coas obrigacións que lle incumbían legal e estatutariamente, levando a compañía á intervención e incumprindo absolutamente co deber de información aos propietarios do banco, é dicir, aos accionistas", sinala.

A denuncia sostén que "o desenlace foi totalmente distinto ás manifestacións públicas e á información que se transmitiu aos accionistas", polo que pide a investigación tanto de "a contratación dos servizos de JP Morgan por parte do Consello de Administración do Banco Popular e dilucidar se existiu ou non unha conduta presuntamente constitutiva do delito de administración desleal tipificada no artigo 252 do Código Penal", que establece penas para quen administra un patrimonio alleo e infrinxe as súas facultades, provocando un prexuízo no mesmo.

"No presente suposto, Emilio Saracho desde o seu nomeamento ocultou aos accionistas a verdadeira situación financeira da compañía, sen convocar Xunta de accionistas para informar sobre distintas alternativas e opcións existentes para salvar a situación, de forma que o máximo órgano de administración rendeu contas a terceiros á marxe dos accionistas", subliña.

MÁIS DE 460 CLIENTES INTERESADOS EN DENUNCIAR

O avogado Miguel Durán informou a Europa Press de que o seu despacho xa atendeu a máis de 460 clientes do Banco Popular interesados en iniciar accións legais de forma individual porque se viron afectados, en maior ou menor medida, pola quebra da entidade e que senten "enganados".

Por outra banda, Fonfría Avogados presentou unha querela, tamén na Audiencia Nacional e en nome dun cliente do Banco Popular, contra o Consello de Administración e a firma encargada da auditoría da entidade, sen especificar cal. Ao seu xuízo, o banco exerceu unha "conduta fraudulenta conducente ao engano e a difamación de información contable falsa".

Segundo a querela, o cliente afectado adquiriu un total de 104.009 títulos do Banco Popular, das cales 65.703 están depositadas no propio Banco Popular e 38.306 en Bankinter. Por tanto, tras a compra da entidade polo Banco Santander, resúltalle "imposible" recuperar o diñeiro investido, así como exercer os seus dereitos como accionista.

DE COÑECER A SITUACIÓN, NON INVESTIRÍAN

O querellante denuncia o "total escurantismo e opacidade" demostrados polo Banco Popular e a súa auditoría no referente á situación contable, pois considera que os clientes "investiron ou compraron accións confiando nunha información incompleta ou errónea ou, mesmo, falsa" e que, "de coñecer a verdadeira situación da entidade, non fixesen o investimento".

Pola súa banda, a OCU anunciou que o vindeiro luns, 12 de xuño, presentará tamén unha querela pola quebra do Banco Popular porque "é preciso garantir e defender os intereses dos miles de accionistas minoritarios e bonistas que se viron gravemente prexudicados á peito perda de valor dos títulos e depurar responsabilidades".

Como nos anteriores casos, a OCU destaca que "se os pequenos investidores e accionistas minoritarios investiron en accións do Banco Popular foi por confiar nunha información auditada, pública e supervisada que se revelou finalmente moi afastada da realidade".