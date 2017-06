Os emisores de 'warrants' sobre accións de Popular proceden á súa liquidación

Os emisores de 'warrants' --instrumento financeiro similar a unha opción de compra-- sobre accións de Popular procederon á liquidación dos mesmos despois de que se acometese a resolución e posterior venda da entidade a Santander.

Tras o procedemento de resolución do banco, que implica que as accións de Popular foron amortizadas a un prezo de cero euros, o MEFF, a sociedade reitora de produtos derivados de BME, tomou a decisión de amortizar anticipadamente a prezo teórico a posición aberta en contratos de derivados sobre a entidade.

Así, a comisión de supervisión e vixilancia do MEFF decidiu que a liquidación destes instrumentos farase efectiva o próximo 12 de xuño e estableceu os parámetros que se deben utilizar no cálculo do prezo teórico de liquidación. Concretamente, determinou que tanto o prezo de subxacente como os dividendos esperados e a volatilidade serán de cero euros.

Ademais, sinalou que, dado que as accións subxacentes dos contratos derivados sobre Popular foron amortizadas e, por tanto, non existen, todos os contratos de derivados sobre a entidade serán liquidados por diferenzas, independentemente de que o seu método de liquidación orixinal fose definido como por entrega ou por diferenzas.

A partir destes parámetros, os emisores deben calcular o prezo teórico e proceder á liquidación destes produtos. Así o fixeron xa BBVA e Commerzbank, que comunicaron a liquidación das súas warrants á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

BBVA informou ao supervisor da liquidación de 44 instrumentos, dos que 26 son de tipo 'call' (dereito a compra) e 18 'put' (dereito de venda). Pola súa banda, Commerzbank liquidou seis instrumentos, todos 'call' menos un.

O importe de todas as liquidacións dos warrants 'call' é cero euros, mentres que o do tipo 'put' depende de cada un deles, de acordo coa comunicación remitida por ambas as entidades.