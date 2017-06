O presidente da asociación Conxemar, José Luís Freire, sinalou este venres que "sería bo" que os visitantes da feira, que celebrará o seu décimo novena edición do 3 ao 5 de outubro, poidan ver as obras de ampliación do Instituto Feiral de Vigo iniciadas, para que constaten que dita ampliación levará a cabo.

Así o manifestou, en declaracións aos medios, tras asinar un convenio co Concello de Vigo, mediante o que a administración municipal achegará 100.000 euros, vinculados á creación de emprego.

Freire avanzou que "xa hai 'overbooking'" de empresas e organismos para participar na feira, e expresou a súa satisfacción porque Xunta e Concello "van da man" no que respecta ás obras de ampliación do recinto feiral.

De feito, segundo confirmou o propio alcalde, Abel Caballero, o Concello está xa no proceso de expropiación de terreos para acometer esa ampliación. Así mesmo, confirmou que, ademais de agrandar a superficie expositiva, está previsto que se habilite o recinto feiral coas condicións adecuadas para ser utilizada como gran sala de concertos.

PROBLEMAS NO PORTO

Por outra banda, e a preguntas dos xornalistas, José Luís Freire referiuse a os problemas denunciados polos operadores portuarios de Vigo, como a xestión do PIF ou o "monopolio" do servizo de estiba.

Con respecto á primeira cuestión, o presidente de Conxemar valorou a intervención do Ministerio de Sanidade, e a iniciativa de crear un protocolo de actuación sobre a inspección das mercadorías.

En canto á estiba, denunciou que a situación e o conflito é algo "que non ten nome", porque un colectivo de 110 persoas (no caso de Vigo) poden "bloquear" o funcionamento da terminal e afectar a "miles de empregos" vinculados ás empresas que necesitan a actividade portuaria.

Freire insistiu en que hai empresas que están a optar por descargar as súas mercadorías noutros portos, como Leixoês, para evitar "riscos", e dados os "problemas graves" que afectan á terminal viguesa.