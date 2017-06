O Goberno concede a Gran Cruz da Orde do Mérito Civil a Ignacio Echeverría, falecido no atentado de Londres

O Consello de Ministros aprobou este venres conceder a Ignacio Echeverría, galego falecido no atentado do pasado 3 de xuño en Londres, a Gran Cruz da Orde do Mérito Civil, "a máis alta condecoración do Estado para supostos como este", segundo explicou o ministro portavoz do Goberno, Íñigo Méndez de Vigo.

Ignacio Echeverría | Fonte: Europa Press

"Un home de ben, un cidadán exemplar que nesa noite tráxica tivo un comportamento certamente heroico tentando salvar a unha nova", dixo Méndez de Vigo na rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros.

Ademais, destacou que "foron días moi duros para a familia", a quen recoñeceu a súa "grandeza de ánimo, a enteireza moral e o carácter exemplar co que afrontou este doloroso transo". Ignacio Echeverría foi unha do oito vítimas do atentado do sábado, aínda que a súa morte non se confirmou ata este mércores.

"Toda España está ao seu lado, acompañándolles neste momento tan triste, o seu fillo Ignacio ten o afecto, o respecto e a admiración de todos os españois", proseguiu, apuntando a un certo "consolo de recoñecemento nacional" a alguén que tivo "un comportamento heroico" e comportouse "con valentía e honra". "Un gran home e un bo español", remarcou.

A Orde do Mérito Civil, creada polo rei Alfonso XIII en 1926, dedícase na actualidade a premiar os méritos de carácter civil de persoal dependente das Administracións Públicas, ou por persoas alleas a esta que prestasen "relevantes servizos ao Estado, con traballos extraordinarios, proveitosas iniciativas ou con constancia exemplar no cumprimento dos seus deberes", segundo consta no Regulamento que a regula.

A orde consta de sete graos, dos que o Colar é o de maior rango --ao Rei correspóndelle o seu uso vitalicio e o último en recibir esta condecoración foi o que fose presidente mexicano Felipe Calderón en 2012-- e a Gran Cruz o segundo. Así, a Gran Cruz adoita concederse a altos cargos da Administración, xenerais dos Exércitos e da Garda Civil, ou a persoas relevantes.

CONTRA O TERRORISMO, LEI E UNIDADE

Méndez de Vigo aproveitou para subliñar que o terrorismo yihadista é unha "ameaza crecente contra a convivencia e a paz nas sociedades libres e democráticas", que hai que combater co cumprimento estrito das leis, respectando os principios e valores democráticos e construíndo unha "unidade nacional", de todas as forzas políticas e sociais.

Iso ademais de mellorar os recursos policiais, a cooperación internacional e os servizos de información e intelixencia, proseguiu. O ministro defendeu que, para Europa, pode ser "de gran utilidade" a experiencia de España, que derrotou ao terrorismo de ETA con unidade das forzas democráticas, o Estado de Dereito e o respaldo cidadán.