A CIG pide a dimisión de Montoro tras a sentenza do TC que anula a amnistía fiscal

A CIG, sindicato máis representativo na Axencia Estatal de Administración Tributaria en Galicia, pediu este venres a dimisión do ministro de Facenda, Cristóbal Montoro, tras a sentenza do Tribunal Constitucional que anulou a amnistía fiscal concedida polo Goberno no ano 2012.

Nun comunicado, a CIG asegurou que non tiña dúbidas da "pouca moralidade" da amnistía fiscal. "Pero agora, tras a resolución do Tribunal Constitucional, xa tampouco hai dúbidas sobre a súa legalidade. Ningunha situación excepcional pode xustificar que aos grandes defraudadores permítaselles regularizar o seu patrimonio oculto á Agencia Tributaria a un tipo reducido, sen sanción e recargas", subliñou o sindicato.

E é que isto, remarcou a CIG, supón "unha discriminación clara respecto dos que cumpren coas súas obrigacións tributarias". "En definitiva, esa lei permitiu que se lle dese un mellor trato ao evasor fiscal que ao cumpridor", apostilou, para logo engadir que a resolución do TC "non deixa máis saída que a dimisión do ministro de Hacienda".

Nesta liña, a CIG lamentou que esta amnistía causou tamén "descrédito" ao labor da Agencia Tributaria: "Mentres se esixía o cumprimento das obrigacións tributarias aos contribuíntes, doutra banda premiábase o labor dos defraudadores".

Este tipo de medidas, continuou o sindicato, produce "desmotivación" entre o persoal, que está "a asumir unhas cargas de traballo inaceptables" e "cunha reposición de efectivos claramente insuficiente": "Conta con 3.000 efectivos menos que fai sete anos, sen posibilidade de promocionar pola vía do concurso nin de progresar na carreira administrativa, paralizada desde o ano 2010".