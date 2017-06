Detido o responsable dun pub de Ourense tras unha redada por trapicheo con estupefacientes

A Policía Nacional detivo ao propietario dun pub en Ourense como presunto autor dun delito de tráfico de drogas no marco dunha redada por trapicheo con estupefacientes. No rexistro do local interviñéronse 16 bolsas termoselladas de cocaína preparada para a súa venda, de medio gramo cada unha e 515 euros.

Segundo informou a Comisaría de Ourense, a intervención e rexistro do establecemento de lecer realizouse sobre as 9,15 horas deste venres na Avenida da Habana.

Nunha operación conxunta da Brigada Provincial de Seguridade Cidadá e o Grupo de Estupefacientes da Comisaría Provincial de Policía de Ourense, realizouse un rexistro nun pub que funciona como 'after' e que está situado nunha zona céntrica da cidade.

"A intervención está motivada porque o operativo policial ten información fiable de que os responsables do local dedícanse á venda o menudeo de sustancia estupefaciente entre os clientes", segundo explica a Policía.

A iso engade que este establecemento "é un foco de conflitos na cidade dado que existen numerosas queixas da veciñanza en contra do comportamento dos responsables do local" e do público que o frecuenta, que "é o que determina que con carácter urxente desencadéese a operación", segundo engaden as mesmas fontes policiais.

No rexistro interveuse escondido nun DVD no almacén dez bolsas de sustancia estupefaciente, supostamente cocaína; e dúas bolsas no chan e outras dúas, unha escondida dentro da caixa rexistradora e outra escondida na barra do local. Ademais, incautáronse de 515 euros.

ANTECEDENTES

O establecemento "desenvolve a súa actividade a primeiras horas da mañá e dedícase preferentemente a recoller aos usuarios das discotecas existentes na zona monumental da cidade", segundo concreta a Policía.

O detido é un home de 49 anos de idade e natural de Ourense, ao que lle consta un arresto anterior. Estaba previsto o seu pase a disposición xudicial na tarde deste venres.