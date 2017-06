O Pazo de Raxoi convoca aos xornalistas a un partido de baloncesto adaptado e unha pachanga de rugby contra concelleiros

A concelleira de Deportes de Santiago, Noa Morales, convoca aos xornalistas a un partido de baloncesto adaptado e unha 'pachanga' de rugby contra edís da corporación compostelá.

No marco da Festa do Deporte, que se celebrará o próximo 17 de xuño, Morales remitiu unha misiva aos medios de comunicación para convidar a participar a todos os profesionais.

"Gustaríame que vos sumásedes como participantes en ambos os encontros, que están a pensar para pasar un bo momento", apelou, sen deixar de facer fincapé en que estes partidos servirán para "reforzar os lazos" entre os xornalistas e os concelleiros.

Ademais, Noa Morales puxo "especialmente" o foco na importancia de "unha participación elevada do colectivo feminino", tanto entre as comunicadoras como entre as edilas. "Vémonos no campo!", conclúe a súa carta.