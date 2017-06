Borgwarner e CTAG colaboran nunha unidade mixta que consolida a de 2014 e céntrase nos sistemas de propulsión

A multinacional Borgwarner, líder na produción de sistemas para reducir as emisións contaminantes dos vehículos, e o Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia (CTAG) presentaron a súa unidade mixta de consolidación, que dá continuidade á iniciada en 2014 e centrarase en novas propulsións a través da electrificación e a recuperación de enerxía nos escapes.

Foto: Borgwarner Ctag | Fonte: Europa Press

Na presentación, que tivo lugar este venres na sede do CTAG, no Porriño (Pontevedra), participou o conselleiro de Economía, Francisco Conde, que remarcou que con esta iniciativa dáse emprego a 70 profesionais e, desde 2015, permitiu rexistrar 13 patentes e situar á empresa "á vangarda" ante os retos de futuro no sector da automoción.

O vicepresidente de Emissions and Thermal Systems de Borgwarner, Carlos Castaño, destacou que con esta unidade mixta únense equipos e recursos co fin de afrontar os retos tecnolóxicos que xorden no sector da automoción, como son a creación de sistemas de propulsión máis eficientes, o cambio de arquitecturas, o aforro de combustible e a diminución de emisións.

Neste marco, avanzou que a nova unidade mixta de consolidación, que mobilizará un orzamento total de seis millóns de euros, ten como obxectivo o desenvolvemento de produtos para novas propulsións en dúas liñas: Unha de electrificación e outra de recuperación de enerxía nas liñas de escape para mellorar o consumo, tanto en turismos como en vehículos pesados.

RECUPERAR ENERXÍA DO ESCAPE

En canto á recuperación de enerxía, Castaño explicou que se trata de desenvolver tecnoloxías específicas para recuperar a enerxía que sae polos tubos de escape, posto que do 100 por cen de enerxía que xeran os vehículos, o aproveitamento real para xerar movemento é de ao redor do 40 por cento, mentres que o outro 60 por cento "son perdas".

"Un terzo da enerxía total vaise ao ambiente disipada pola liña de escape", incidiu, a colación do que manifestou que esta é "unha oportunidade" para, utilizando parte desa enerxía que se libera, conseguir mellorar o aproveitamento da enerxía e unha propulsión máis eficiente a través das novas tecnoloxías, que prevén que estarán dispoñibles entre 2019 e 2020.

UNIDADES MIXTAS

O conselleiro remarcou que ante os retos que se expoñen na automoción en Galicia, a innovación "ten que ser a panca que diferencie", non só para a viabilidade e modernización do tecido produtivo, senón "tamén para captar novos investimentos".

Neste obxectivo, puxo en valor o modelo colaborativo das unidades mixtas, que "permite que empresas que antes non investían en innovación en Galicia, agora si o fagan". Así, trasladou que Galicia conta cun total de 24 unidades mixtas --8 delas de automoción--, e "máis de 30 multinacionais instaláronse na comunidade para traballar en proxectos de innovación".

Finalmente, lembrou que este xoves se publicou no DOG a cuarta convocatoria da Xunta para crear e consolidar unidades mixtas, coa que estiman que se mobilizarán 17 millóns de euros en investimentos e xeraranse 60 empregos cualificados. Con esta cuarta edición serán 100 millóns os mobilizados e 420 os postos creados.