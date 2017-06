A Xunta defende abonar máis de 50 millóns na última década a Remolcanosa polo servizo de buques de Gardacostas

A Xunta abonou máis de 50 millóns de euros durante a última década á empresa Remolcanosa por encargarse do servizo que levan a cabo os buques de Gardacostas de Galicia.

Así se desprende da resposta na Comisión de Pesca do subdirector de Gardacostas de Galicia, Lino Sexto, a unha pregunta do BNG, na que apuntou que o ano pasado a Xunta abonou a esta empresa 5,4 millóns por este servizo. En 2006 asinouse o primeiro contrato, que se foi prorrogando no tempo e pagáronse ao redor de "estas cantidades" cada ano, mentres se conseguiron "rebaixas económicas".

Respecto diso, a deputada do BNG Montse Prado acusou ao Goberno galego de buscar outorgar "ganancias" ao empresario José Silveira e ao seu Grupo Nosa Terra XXI --"ese que tamén ten Povisa", espetou-- "por encima dos 50 millóns de euros" só para "persoal e mantemento", posto que "as embarcacións son da Xunta".

En resposta, Sexto reprochou ao BNG que recorra á "demagoxia", pois en "20 anos" serán "100 millóns", pero ese servizo "ten o seu custo", á vez que xustifica que outras fórmulas "non son máis baratas".

Así mesmo, Lino Sexto asegurou que o operativo das embarcacións está xestionado e dirixido de forma "pública" pola Administración autonómica, "aínda que a manipulación do medio estea en mans privadas". "Non traballo para Remolcanosa, traballo para a Xunta", deixa claro.

Tamén pon en valor "a operatividade" deste modelo cun un "servizo de calidade extrema" dispoñible as 24 horas. Unha cuestión que contrapón ao uso de funcionarios, que teñen "horarios determinados", e que "teñan que embarcar dous meses vai ser máis difícil" para eles, argumenta. De feito, pregúntase se se prefire "un servizo eficiente" ou "colocar a xe funcionarios".

CRÍTICAS Á "PRIVATIZACIÓN"

En cambio, Montse Prado cargou contra a "privatización" do servizo de Gardacostas, e lembra que existen funcionarios que garanten servizo as 24 horas como ocorre na sanidade.

Xunto a isto, Prado fai fincapé en que este modelo de prórroga de contrato ano tras ano "foi cuestionado" polo Consello de Contas, ao empregar "durante tanto tempo" unha fórmula "excepcional".

Lino Sexto lembrou que o primeiro contrato con Remolcanosa data de 2006, co bipartito, e "se consideran que non é un servizo público puideron modificalo cando gobernaron".

Finalmente, a deputada nacionalista esgrimiu que por entón non había persoal funcionario cualificado para o labor, pero tras estes anos "non hai xustificación para que se siga prorrogando ese contrato millonario" e "non se recupere para a xestión pública".