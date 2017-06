A Fundación Galega contra o Narcotráfico considerou este venres unha "excelente noticia" a venda en poxa dunha casa intervida ao narcotraficante Laureano Oubiña porque "volve a mans honradas".

Así o resaltou, en declaracións a Europa Press, o xerente da Fundación, Fernando Alonso, quen comentou que "se se confirma esa venda" será "unha boa noticia polo que supón de ingreso para o Estado", xa que se vendeu por 245.210 euros.

Deste xeito, fixo fincapé neste feito pola "exemplaridade" da "mensaxe" aos narcotraficantes, en relación a que as súas accións "teñen castigo e perden propiedades".

Fernando Alonso recalcou, así mesmo, que "o desexable" é que os bens intervidos en operacións contra a droga saian á venda "máis áxilmente" xa que, por exemplo, esta casa foi intervida no ano 2000 a Oubiña e a súa muller Esther Lago cando estaba en construción no barrio da Laxe.

"Este narcotraficante (Oubiña) estaba a construír esta mansión con diñeiro da droga", lembrou, para engadir que espera que esta venda en poxa "sexa o punto final" para "pasar páxina da historia negra de Galicia".

HOMES DE PALLA

Preguntado pola posibilidade de que homes de palla poidan volver adquirir para os anteriores propietarios as propiedades intervidas que saen a poxa, o xerente da Fundación Galega contra o Narcotráfico resaltou que "é unha cuestión que preocupa". "Entendemos que se toman as medidas de precaución", abundou.

"Produciuse máis dunha vez", admitiu, ao lembrar o caso do clan de 'Los Charlines', pero "ao final descubriuse e volvéuselle a requisar". "Trátase de que vaian a mans honradas", recalcou Fernando Alonso.

"Esperemos e desexamos que se extremen as precaucións", afirmou, para concluír que as "ganas de vender" estas propiedades "non relaxen as medidas de seguridade".