Estibadores de Ferrol denuncian que dúas empresas operan sobre buques e que se está conculcando o seu dereito á folga

O portavoz dos estibadores de Ferrol, Francisco Cartelle, denunciou que dúas empresas concesionarias de instalacións portuarias nesta cidade, Pérez Torres Marítima e Cop Galicia, están "a suplir" aos traballadores da Sociedade anónima de Xestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) con empregados propios das empresas.

Protesta da estiba en Ferrol | Fonte: Europa Press

De feito, informou aos xornalistas de que esta situación xa foi posta en coñecemento tanto da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao como ante Inspección de Traballo, pois, ao seu entender, "estase conculcando" o seu "dereito á folga".

Ademais, o integrante da CIG tamén denunciou que "se están facendo operacións sen a presenza de capataz, algo que non se pode realizar e que pon en perigo a seguridade das manobras que se están executando". Tras sinalar a "extrema gravidade" da situación, advertiu de que "recrudecerá o conflito no porto de Ferrol".

Ditas manifestacións realizounas o representante sindical durante unha concentración ante o Concello de Ferrol, na Praza de Armas, que foi secundada durante unha hora por todos os estibadores, un total de 14 (todos eles con contrato indefinido).

COMPOÑENTES EÓLICOS E MADEIRA

O portavoz dos estibadores ferroláns abundou en que teñen coñecemento de que un buque atracado no porto de Ferrol "está a recibir compoñentes eólicos a través de operarios de Pérez Torres Marítima" e que un de madeira obtenos "a través de Cop Galicia".

Francisco Cartelle incidiu, minutos antes unha reunión co alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, na necesidade de "manter os postos de traballo nesta comarca". "Non podemos permitirnos máis desemprego do que está a sufrir", agregou.

Pola súa banda, o rexedor mostrou o seu "total apoio" a esta mobilización. "Estamos ante unha nova privatización do sector público coa desculpa da mellora da competitividade para eliminar uns salarios dignos", interpretou.

E, do mesmo xeito que Cartelle, sinalou que a comarca de Ferrolterra xa "non está a vivir un bo momento", de modo que instou a que "as empresas respecten o dereito á folga" e que "permitan que a forza negociadora dos estibadores siga sendo a mesma".