CC.OO. denunciou ante a Inspección de Traballo supostas deficiencias na Unidade residencial de enfermos psiquiátricos crónicos do Hospital Nicolás Pena, en Vigo, concretamente que só hai unha auxiliar de enfermaría na quenda de noite e que as novas instalacións non son adecuadas en caso de darse algunha situación de risco.

O sindicato lembrou que cando a unidade se atopaba no Hospital do Rebullón, antes do seu traslado ao Nicolás Pena pola nova organización da área sanitaria tras a apertura do Álvaro Cunqueiro, situábase nun corredor sen obstáculos arquitectónicos respecto da seguinte unidade e contaba cunha área pechada para o persoal en caso de situación de risco.

En cambio, criticou que no Nicolás Pena a unidade máis próxima está separada por un corredor de dobres bloques de ascensores, conta con dúas portas de aceiro con peche codificado, e a área privada de persoal só conta cunha porta batiente.

Ademais, reproba que, pese "ás queixas das traballadoras" e "as peticións de CC.OO.", na quenda de noite o único persoal é unha auxiliar de enfermaría, polo que ante un potencial risco "non dispón do apoio directo de ningún outro compañeiro, e só ten o recurso de recorrer a persoal alleo á unidade para solicitar axuda".

MESMOS RRHH E MELLOR INFRAESTRUTURA

No entanto, o Sergas defendeu, en declaracións a Europa Press, que o Nicolás Pena ten "exactamente os mesmos recursos humanos e as mesmas presenzas que o Rebullón", e ademais agora o persoal conta co colectivo de celadores, que no outro centro non estaban e que agora "en caso de necesidade colaboran co persoal das unidades".

Así mesmo, asegurou que as condicións de traballo melloráronse moito, porque se dotou aos empregados de avisadores --un botón-- para activar en caso de emerxencia, de forma que non queden desprotexidos.

En canto á infraestrutura, mantivo que "é moito mellor", e a súa distribución permite dar "unha mellor atención aos pacientes". Así, antes tiña unha planta de U invertida, co control na parte de arriba da U, mentres que agora a unidade ten unha disposición longitudinal co control dentro da unidade, o que ofrece "máis visibilidade".

A iso engadiu que as unidades están abertas e, aínda que recoñeceu que si hai unha porta que se pecha a determinadas horas do día, explicou que a decisión non é da Xerencia, senón que responde á organización interna do servizo.