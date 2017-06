A Garda Civil denuncia aos donos das armas atopadas nun taller clandestino de Tomiño (Pontevedra)

A Garda Civil interpuxo denuncia administrativa contra case unha vintena de persoas, propietarios doutras tantas armas, que foron intervidas nun taller clandestino de reparación en Tomiño (Pontevedra), o pasado mes de marzo.

Intervidas armas nun taller clandestino de Tomiño. | Fonte: Europa Press

Segundo informaron fontes do Instituto Armado, iniciouse un procedemento administrativo contra estas persoas que foron identificadas como propietarias das armas. Ditas armas estaban perfectamente documentadas pero foran cedidas ilegalmente, de forma temporal, para a súa reparación nese taller clandestino.

Por iso, a Garda Civil denunciou aos donos das mesmas por unha infracción grave tipificada na Lei de Seguridade Cidadá en concordancia co vixente Regulamento de Armas. As persoas denunciadas enfróntanse a sancións que poden ir de 601 a 30.000 euros.

A Subdelegación do Goberno é o organismo encargado de tramitar as denuncias contra os donos das armas, veciños do Rosal, A Cañiza, Tomiño, Vigo, Pontevedra, Tui, Gondomar, O Porriño, Oia, Ponteareas, Lugo e Ourense.

Estas armas foron atopadas en marzo por axentes da Garda Civil no curso da Operación Susurro, cuxa investigación dirixe o Xulgado de Instrución número 3 de Tui. Nese operativo foi detido un veciño de Tomiño por tenencia, tráfico e depósito de armas e municións.

Nun alpendre anexo ao seu domicilio tiña un taller clandestino de reparación, no que se atoparon gran cantidade de armas de caza, armas curtas e munición.