A valedora do Pobo, Milagros Otero, defendeu este venres que "Galicia vai por diante" do resto de España en materia de transparencia, aínda que sinalou a necesidade de "crear unha cultura da transparencia" non só nas administracións públicas, senón en todos os cidadáns.

Así o sinalou durante a súa participación no 'V Xornada sobre as deputacións do futuro', organizada pola Deputación de Ourense no Centro Cultural Marcos Valcárcel, en colaboración coa Fundación Democracia e Goberno Local e que este ano tiña como lema 'Transparencia e protección de datos no ámbito local'.

Máis dun centenar de técnicos de administración local da provincia asistiron á xornada na que se debateu sobre o dereito á información pública, o equilibrio entre transparencia e protección de datos, así como sobre a publicidade activa nos entes locais.

Milagros Otero destacou que "Galicia está nun posto inmellorable" en materia de transparencia. Para xustificar esta afirmación referiuse a as "diferenzas modélicas" que sitúan á Lei de Transparencia Galega na vangarda nacional, "por encima" do resto de comunidades autónomas e do Estado central.

Entre estes puntos de referencia destacou os "maiores índices de publicidade activa" (acceso á información e dereito á información pública) que hai en Galicia.

Tamén resaltou a presenza do Valedor do Pobo como responsable da Comisión de Transparencia composta por representantes do Consello de Contas, do Consello Consultivo, do Centro Interdepartamental da Xunta e da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

PUNTOS A MELLORAR NO FUTURO

Entre os puntos a fortalecer a valedora apostou por "crear unha conciencia de transparencia" non só entre os responsables da administración pública, senón tamén no resto dos cidadáns.

"Hai que crear unha cultura de transparencia, de modo que non sexa algo que facer por temor a un castigo senón unha forma de ser". Para conseguir ese obxectivo Otero avogou por mellorar "a formación e a educación á cidadanía".

Durante a presentación da xornada, o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, lembrou que "transparencia é unha palabra que figura na axenda política desde hai anos e que forma parte do ADN" da institución provincial.

Baltar confirmou que a Deputación será a primeira de Europa en implantar o sistema de "Auditoría Social da Transparencia", un sistema que permitirá avaliar a transparencia na xestión en tempo real.

Pola súa banda o director da Fundación Democracia e Goberno Local, Ramón Camp, explicou que a transparencia "ten cada día máis protagonismo" porque os cidadáns "poden solicitar calquera información ás administracións públicas sen necesidade de ter ningún interese directo", tal e como se esixía antes.

RELATORES

No relatorio sobre 'Publicidade activa nos entes locais', o profesor de Dereito Administrativo da Universidade de Santiago, Marcos Almeida, abordou os deberes de publicidade activa no ordenamento local e avaliou a publicidade activa e a responsabilidade patrimonial das administracións locais.

O director da Oficina de Reclamacións das Administracións Territoriais, Enrique Orduña, falou sobre o 'Dereito o acceso á información pública'. Na súa intervención explicou como realizar as solicitudes de acceso á información e as causas para denegar o acceso á información.

Pola súa banda, o catedrático de Dereito Administrativo da Universitat Oberta de Catalunya, Agustí Cerrillo, disertou sobre "O difícil equilibrio entre transparencia na información e protección de datos".