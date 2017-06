Arquivada a denuncia contra integrantes da Confraría de Barallobre por supostas irregularidades contables

A titular do Xulgado de Instrución número 1 de Ferrol acordou o sobresemento da causa e o arquivo das investigacións contra varios integrantes da Confraría de Mariscadores de Barallobre, de Fene, acusados de supostas irregularidades contables e de comercializar bivalvos de zonas C para o seu consumo en fresco, sen superar previamente un proceso de depuración, polo que tamén estaban acusados dun delito contra a saúde pública.

Segundo consta no auto, ao que tivo acceso Europa Press, a denuncia que desencadeou unha operación realizada pola Garda Civil e que motivara a detención de ata catro integrantes desta confraría o 20 de abril de 2016, foi interposta por María Isabel Maroño, patroa maior das Confrarías de Pescadores e Mariscadores de Ferrol.

Este feito motivou a indignación entre os traballadores de depósito fenés, xa que ambas as confrarías comparten a zona de marisqueo no interior da ría ferrolá.

DETENCIÓNS

Os detidos foran o patrón maior da confraría, o secretario, o biólogo e o subastador, ademais de solicitar posteriormente a comparecencia dunha administrativa desta agrupación ante o xuíz de garda, que decretara liberdade con cargos para o cinco profesionais do sector marisqueiro, tras permanecer o catro primeiros varias horas detidos e custodiados por axentes da Benemérita.

O avogado dos integrantes da confraría fenesa, Jorge Vázquez, asegurou este venres, nunha rolda de prensa celebrado na sede da confraría, que "a Fiscalía manifesta nun informe de maio deste ano que non hai indicio contra a saúde pública, con índices correctos nas analíticas, sen existir tampouco delito contra a Agencia Tributaria, falsidade documental ou documento oficial".

Isto levou ao xulgado nun auto de 23 de maio deste ano a ditar o sobresemento e arquivo do procedemento penal contra todos os que foron detidos e acusados".

TRABALLADORES DO MAR

Pola súa banda, o patrón maior da confraría fenesa, Carlos Rey, incidiu en que eles "sempre" defenderon a súa "inocencia". "E en ningún momento habemos ido contra ninguén e tentamos sempre facer as cousas o mellor que podemos, quixéronnos dar un escarmento, non se nin como nin o por que, nunha situación moi complicada, xa que cinco familias pasárono moi mal", comentou.

"Mesmo ao secretario levárono esposado á súa casa, á vista dos veciños, peor que se fósemos uns delincuentes, cando o único que somos é traballadores do mar", lamentou.

O biólogo do depósito, Joam Luís Ferreiro, que foi outro dos detidos, xa adiantou que "hai unha persoa denunciante", e rexeitou en todo momento a súa identificación. "E evidentemente nós imos tomar contra ela as medidas que consideremos necesarias, xa que entendemos que se alguén acusa, terá que responsabilizarse do que fai, e se non, que non acuse", concluíu.