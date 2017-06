O secretario xeral da CIG, Paulo Carril, acusou a Ferroatlántica de "inventar cada día novas propostas" para facer "presentable" a operación "infumable" que quere facer coa venda das centrais do río Xallas.

Así se pronunciou este venres o líder do sindicato nacionalista en declaracións aos medios tras asistir ao acto de toma de posesión da nova presidenta do Consello Galego de Relacións Laborais, Verónica Martínez.

Despois de que Ferroglobe fixese público o xoves que expón levar parte da produción de silicio solar de Arteixo a Cee-Dumbría, o sindicalista considerou que a empresa está "desesperada" por maquillar a operación "ilegal e inxusta" que quere realizar.

Por iso, considerou que este anuncio non será o único. Así, augurou que "haberá novos episodios" neste sentido que, para a CIG, "non teñen credibilidade ningunha". "A mellor garantía de futuro, a mellor garantía de emprego é a non segregación e que non vendan as centrais", manifestou.

Ademais, aproveitou para criticar a "negativa" da Xunta de Galicia a "ser contundente" e rexeitar a solicitude empresarial de Ferroatlántica. "Está a utilizarse a extorsión e a chantaxe como fórmula na medida na que a Xunta non dá pasos firmes para renunciar a venda como pide a comarca enteira, os traballadores e os municipios", sinalou.

Por último, lembrou que o próximo 8 de xullo o Comité de Empresa organizará unha "gran manifestación" en Santiago que estará "precedida de xornadas de mobilización" para reclamar que a "riqueza dos ríos" reverta "na sociedade galega e non en satisfacer a especulación de Villar Mir".