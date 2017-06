Os CC.AA tutelan en residencias a máis de 2.500 menores que cumpren 18 anos en 2017 e deben deixar a súa praza libre

Polo menos 2.515 menores tutelados en residencias en España --a falta dos datos de Menorca, Áraba e Biscaia-- cumpriron ou cumprirán os 18 anos ao longo de 2017 e terán que deixar a súa praza libre. Aínda que grazas á Lei de Infancia aprobada en 2015 estes mozos en situación de vulnerabilidade seguirán contando con recursos das administracións ata os 21 anos e, no caso de Galicia, ata os 25 anos, a maioría de idade supón que pasen, dun día para outro, á vida adulta, once anos antes que a media dos mozos españois, segundo datos de Eurostat.

Os profesionais consultados por Europa Press coinciden en sinalar que, se a maioría dos mozos de 18 anos non están preparados para a vida adulta, no caso dos menores tutelados a falta de habilidades tanto sociais como educativos é, na gran maioría dos casos, patente. "Son novos que se atopan en situación de abandono, que viviron situacións extremas e onde se esgotaron todas as posibilidades coas familias. Por iso, requiren dunha acollida e un traballo persoal para poderse independizar", explica Aurora Corona, directora do programa de centros de acollida da Fundación ADSIS.

Ademais, este cambio, para os menores que viven en fogares de acollida, sucede dun día para outro. Unha das opcións ofrecidas polos servizos sociais para amortecer este cambio son os pisos de emancipación. "Cando chegan ao piso, ademais de felicitarlles polos seus aniversarios, o primeiro que lles digo é 'benvidos á vida adulta'--, afirma a responsable dos Pisos de Emancipación de Nuevo Futuro, Maribel Miñaca--. O cambio que viven é moi forte: onte eran tratados como menores pero hoxe son adultos".

Esta vulnerabilidade á que se enfrontan estes mozos foi trasladada polas asociacións e institucións que traballaron conxuntamente para sacar adiante a Lei de Infancia de 2015. Por iso, un dos cambios que se introduciron foi a ampliación dos recursos ata os 21 anos. Galicia é a única comunidade que amplía estas axudas ata os 25 anos a través do programa Mentor que leva en marcha desde 1998. "Ata 2015 os pisos de emancipación existían de forma altruísta por parte da ONG que nos dedicabamos a temas de infancia porque o viamos como unha clara necesidade", explica María Ruiz, educadora das vivendas de emancipación de YMCA, cuxa organización atende ao ano a 20 mozos nos seus pisos de Zaragoza e Madrid.

Por iso, a directora da Asociación Nuevo Futuro, Miriam Poole non dubida en afirmar que o verdadeiro impacto da Lei de Infancia non foi nas asociacións, senón na Administración. "Grazas a esta lei as administracións foron conscientes, algunhas xa o eran, do gravísimo problema na que se atopaban estes mozos. Na Comunidade de Madrid, por exemplo, asinouse un convenio pola que a administración sufraga a metade dos gastos destes pisos de emancipación. É un paso adiante, pero hai seguir avanzando", conclúe. Nuevo Futuro conta con catro pisos, dous en Madrid, un en Santander e outro en Alacante, onde en 2016 atenderon a 18 mozos.

Esta idea é compartida por Corona quen lembra como, cando a Fundación ADSIS puxo en marcha os primeiros pisos en Castela e León, os menores recibírono "como un respiro de ano e medio" ante a "vertixe" que sentían ao cumprir os 18 anos. Actualmente, atenden ao ano a 51 mozos en Valladolid e Bilbao.

Aínda que cada institución leva a cabo unha metodoloxía propia, o obxectivo dos pisos de emancipación é o mesmo: lograr que o mozo adquira as habilidades necesarias para poder enfrontarse á vida adulta. Por iso, en todos os pisos os mozos deben ter un proxecto vital, é dicir, comprométense a estudar ou a buscar un traballo. Ademais, ensínaselles a levar unha casa, desde a limpeza e a cociña, ata comprender as facturas, cambiar o cartón sanitario por cambio de domicilio, así como xestionar un plan de aforro. Dependendo da institución, poden estar nos pisos entre un ano ou dous sempre tendo en conta o perfil de cada mozo.

Ademais, todo iso fano acompañados polos educadores sociais quen buscan que o mozo sexa cada vez máis autónomo e independente. "É un cambio moi forte para eles --explica Ruiz--, xa que pasan de estar acompañados nos fogares e centros de menores por educadores durante as 24 horas, cunha rutina moi estruturada e chegan a un piso de emancipación, onde son eles os que teñen que elixir que proxecto queren realizar e onde a presenza física do educador non se contempla xa que non queremos que sexa unha continuación dos fogares". "Ás veces, hai que permitir que cometan erros para que aprendan e fagan o seu propio proceso", engade Corona.

Ademais da elección dun proxecto vital onde o mozo, xunto co educador, elixe que quere facer coa súa vida, un elemento que se traballa moito é o económico. Cada institución encárao dunha forma diferente pero todas inciden en inculcar aos mozos un plan de aforro. Así, na Fundación ADSIS solicítaselles a renda garantida de cidadanía, en Nuevo Futuro, os mozos reciben unha bolsa mensual para cubrir os seus gastos diarios ata que empezan a traballar e en YMCA reciben unha bolsa de alimentación de 75 euros ao mes, a condición de que presenten os tickets de compra e, unha bolsa para diñeiro de peto. En todos os casos, unha parte do diñeiro afórrase, algo clave porque aos 21 anos, como tarde, deben abandonar os pisos.

Por último, os profesionais inciden na importancia de que é unha opción voluntaria. "É unha toma de decisión das dúas partes: o mozo e a institución,-- explica Davide Bombassei, responsable da área de intervención social da Comunidade de Madrid de YMCA--. O mozo adquire un compromiso, cos seus dereitos e os seus deberes, cunha serie de obxectivos que ten que alcanzar. Se durante o proceso, por diferentes motivos, o mozo incumpre as normas, este acordo pódese terminar".

QUE PASA CANDO CUMPREN 21 ANOS?

Aínda que a estancia nos pisos pode variar entre un e dous anos, e mesmo hai mozos que se marchan antes por lograr os seus obxectivos, aos 21 anos deben deixar a súa praza vacante. "Todos sabemos que con 18 anos es un anano e con 21 anos séguelo sendo", afirma Ruiz. Por iso, o obxectivo é facerlles fortes na súa realidade e que saian do letargo da tutela. "Necesitan saír e despegar", sinala.

A educadora, que non é partidaria de alongar a estancia nos pisos de emancipación "como tal" si recoñece que estes mozos necesitarían máis recursos. "Algúns levan tutelados desde os 7 anos e cando chegan ao piso vese claramente unha curva de evolución cara arriba ata que, hai un momento, que se estancan. Ás veces é por medo, por acomodamiento, pero aí é cando lles temos que empuxar a saír fóra".

A directora de Nuevo Futuro tampouco está a favor de alongar a estancia nestes pisos senón que aposta por dedicar máis recursos materiais e económicos para que estes mozos "non volvan ao ciclo de exclusión do que saíron os anos que estiveron tutelados".

Pola súa banda, Corona sinala a importancia de fortalecer o principio de prevención así como a área de programas de saúde mental. "Moitos mozos necesitan unhas respostas máis técnicas, como psiquiatras e psicólogos que, sen recursos, é moi difícil que lles podamos achegar".

A pesar de que estes proxectos se terminan, a maioría dos mozos manteñen a vinculación coas institucións que lles acompañaron porque, tal e como explica Corona, "dentro do sistema de protección, nós somos o último elo, e somos a súa última referencia".