O Corredor do Morrazo estará pechado de outubro a maio para facer obras que permitan 'salvar' o castro de Montealegre

A Xunta de Galicia, de acordo cos alcaldes de Moaña, Cangas e Bueu, decidiu modificar parte do trazado previsto nas obras de conversión do Corredor do Morrazo en autovía, co fin de 'salvar' o castro de Montealegre, en Moaña, o que obrigará a pechar ao tráfico este viario durante sete meses, de outubro a maio.

Así o confirmou este venres en rolda de prensa a conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, quen explicou que as obras de desdobramento do corredor prevían duplicar o actual túnel baixo o castro de Montealegre.

Despois de investir un millón de euros en escavar e inventariar o xacemento, e tras constatar que a estrutura do castro ocupa máis superficie da esperada, realizouse un estudo de detalle para buscar outra solución técnica que permita preservar ese patrimonio.

Finalmente optouse por ampliar o actual túnel, unha fórmula singular e nada habitual que obrigará a "achatar" ese paso e a modificar o trazado da calzada nese punto, segundo explicou o director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez.

Dado que eses traballos obrigan ao peche do Corredor, a Xunta aproveitará para acometer outras obras demandadas polos veciños na zona da Moureira, para solucionar "problemas de desprendementos". Así, está previsto que ambas as actuacións queden concluídas en maio de 2018, de modo que nesa data haberá xa 7 quilómetros de autovía terminados.