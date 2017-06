A campaña do polbo 2016-2017 é a mellor desde 2010, con 2.600 toneladas capturadas e 13,6 millóns en vendas

A campaña do polbo 2016-2017 pechouse como a mellor do sector "desde 2010", coa captura de máis 2.600 toneladas e vendas por valor de 13,6 millóns de euros.

Comisión de Pesca do Parlamento de Galicia | Fonte: Europa Press

Diso informou este venres a directora xeral de Pesca, Mercedes Rodríguez, quen destacou que a campaña que terminou o pasado mes de maio foi "boa en todos os sentidos" e "posible grazas á implantación dos plans do polbo".

Neste sentido, sinala que o prezo medio por quilo nesta campaña foi de 6,16 euros por quilo, o que supón só un lixeiro descenso respecto da campaña 2015-2016 na que o prezo medio foi de 6,23 euros, pero, segundo lembra, por entón capturáronse 1.000 toneladas menos.

En resposta a unha pregunta do Grupo popular na Comisión de Pesca, Mercedes Rodríguez indicou que un total de 564 embarcacións con nasa do polbo formaron parte da última campaña, mentres que valora a evolución "progresiva" do cociente por buque.

CAMPAÑA 2017-2018

No tocante á campaña de 2017-2018 remarca que a principal novidade será a eliminación das etiquetas que ata agora eran obrigatorias en todas as nasas, pois tan só será necesaria no cabeceiro.

Respecto diso, Rodríguez afirma que esta reclamación era "maioritaria do sector", xa que o anterior modo de etiquetaxe das nasas de polbo era "unha molestia".

Tras a veda --que vai do 19 de maio ao 3 de xullo-- e ata o 30 de agosto, a cota máxima de captura desta especie será de 30 quilos por barco e día. A esta cantidade engadiránselle 30 quilos/día por cada tripulante enrolado a bordo, ata un máximo de 210 quilos diarios.

O que resta de campaña, a cota máxima será de 50 quilos por embarcación e día, cantidade á que se lle engaden 50 quilos cada xornada por cada tripulante enrolado abordo, ata un máximo de 350 quilos diarios.

ACORDO DE PORTUGAL

Por outra banda, Loli Toja (PSdeG) preguntou á Xunta sobre as negociacións entre os Gobernos español e portugués para a renovación a final deste ano do convenio de pesca entre ambos os países.

Así, Mercedes Rodríguez indicou que se están producindo contactos entre España e Portugal antes de "iniciarse formalmente esta negociación", polo que Galicia estará "vixiante" respecto diso.

A continuación, deixou claro que a Xunta defende "evitar discriminacións entre frotas por motivo de nacionalidades cando están a traballar no mesmo 'stock' e van dirixidos ao mesmo mercado", polo que o sector e Consellería "non perden a esperanza en modificar" o acordo para que buques lusos non teñan vantaxe fronte a galegos por non contar con período de descanso obrigatorio.

Noutra orde de cousas, tamén en resposta a unha pregunta do PSdeG, a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, reiterou que a normativa establece que cando nun mesmo plan de xestión inclúanse zonas de traballo a pé e á boia que non estean separadas para ambos os colectivos os tripulantes só poderán acceder ao recurso por terra en caso de mal tempo.