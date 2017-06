O Bloque Nacionalista Galego (BNG) reiterou o seu apoio á celebración do novo referendo catalán que o presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, prevé celebrar o domingo 1 de outubro, tal e como anunciou este venres.

Os nacionalistas galegos remitiron un comunicado aos medios no que piden dar "pasos firmes" para superar o "modelo fracasado" do Estado das autonomías.

Tras a elección da data e a pregunta por parte do Executivo catalán, o Bloque volveuse a situar a favor da causa ao considerar como "un principio fundamental e imprescindible" en calquera sociedade democrática a posibilidade de que os cataláns poidan expresar as súas opinións políticas.

Entende que "nunha situación na que a maioría da sociedade catalá quere votar para decidir o seu futuro, ningún demócrata pode oporse a que se lle consulte ao pobo e acátense os resultados".

Así mesmo, lembrou que "as principais institucións catalás tentaron por todas as vías posibles cumprir co mandato de consultar ao pobo" e denunciou que o Goberno de Rajoy respondeu con "negativas e desprezos" ás institucións e sociedade catalá.

É por iso que reafirma a súa "solidariedade coa sociedade catalá" así como coas forzas políticas e institucións "atacadas e ameazadas" polo goberno español.

Para o BNG, con esta convocatoria, "ábrese un novo escenario" e comprométese "a traballar activamente para lograr que Galicia sexa tamén protagonista na superación do actual marco económico".