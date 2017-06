Angrois.- O xuíz prorroga a instrución do accidente, que conta agora de prazo ata decembro de 2018

O titular do Xulgado de Instrución número 3 de Santiago, Andrés Lago, prorrogou a investigación do accidente do tren Alvia en Angrois outros 18 meses, de forma que conta agora de prazo ata decembro de 2018.

Nun auto con data de 6 de xuño, ao que tivo acceso Europa Press, o xuíz establece que este novo prazo "considérase suficiente para poder concluír a presente instrución".

A finais de maio, o fiscal xefe de Santiago, que se encarga principalmente do caso desde a marcha de Antonio Roma, solicitou esta prórroga pola "probable" ampliación da causa, con "numerosas" dilixencias solicitadas "ademais de novos encartados".

No seu escrito, Lago fai "propios os motivos expostos polo Ministerio Fiscal", tras indicar que están "pendentes de práctica aquelas dilixencias de investigación de natureza indispensable".

E é que o maxistrado expón que "é necesario resolver" sobre as novas dilixencias que pediron as partes --novas imputacións por parte das vítimas e documentación o avogado do maquinista, entre outras--.

Pero, "para iso", subliña, "resulta esencial saber antes" se o recurso de apelación interposto no seu día contra o auto polo que se imputa a quen fose director de seguridade na circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, "resulta ou non estimado".

"En función diso, tamén haberá de variar o contido da resolución pola que se decida que dilixencias teñen que practicarse de entre as múltiples propostas polas partes", apunta o instrutor.

INVESTIGACIÓN E RECURSO

O xuíz atribúe a Cortabitarte 80 supostos delitos de homicidio e 144 de lesións por imprudencia profesional grave, por non cumprir os requisitos relativos á avaliación do perigo na vía, na liña Ourense-Santiago, onde se produciu o descarrilamento o 24 de xullo de 2013.

Pola súa banda, o avogado do alto cargo --hoxe en día recolocado na Subdirección de Xestión Loxística de Aprovisionamento-- alegou que "non é Adif quen autoriza a posta en servizo dunha liña, senón a Dirección Xeral de Ferrocarrís do Ministerio de Fomento", e tamén derivou responsabilidades cara a Ineco.

Tamén o propio administrador de infraestruturas ferroviarias presentou recurso, esgrimindo que "nin xurídica nin tecnicamente era aplicable a normativa europea que esixiría unha avaliación de riscos distinta".