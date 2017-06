UXT pide a creación de xulgados bis nas sete cidades galegas polas demandas contra o 'Cartel dos Camións'

UXT volveu a reclamar a creación de "xulgados bis" ns sete cidades principais de Galicia ante a onda de demandas que se esperan logo do fallo da Comisión Europea contra o coñecido como 'Cartel dos Camións', integrado polos principais fabricantes europeos de vehículos industriais.

Así, segundo informou o sindicato este venres, unha primeira estimación sinala que poderían chegarse ás 10.000 demandas só en Galicia por este caso, que condena a Daf, Daimler-Mercedes, Man e Renault-Volvo a unha multa de 3.000 millóns de euros por fixación nos prezos de venda dos vehículos que comercializaban e por atrasar deliberadamente a introdución no mercado de novas tecnolóxicas para reducir emisións de gases.

A creación de xulgados "bis" nas cidades galegas xa foi solicitada ante o gran número de demandas que se calcula serán presentadas contra as entidades bancarias polas cláusulas chan.

De feito, o Parlamento de Galicia instou á Xunta a través dun acordo por unanimidade a solicitar ao Goberno do Estado, escoitando ao Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ), a creación 'ex novo' de sete xulgados de reforzo na Comunidade galega para facer fronte ás demandas polas cláusulas chan, "sempre que o ingreso de demandas sexa superior a 900 por xulgado".

'CARTEL DOS CAMIÓNS'

Deste xeito, coa publicación da decisión da Comisión Europea no Diario Oficial da UE do pasado xoves queda aberto o prazo para que os transportistas poidan interpor as súas reclamacións contra os fabricantes.

Os demandantes poderán pedir "a devolución de parte do desembolsado" ás empresas mencionadas. UXT calcula que as devolucións poden oscilar entre un 10 e un 20 por cento, con cifras próximas aos 18.000 euros.

Os camións afectados son aqueles de entre 6 e 16 toneladas e superiores, adquiridos entre os anos 1997 e 2011. A nivel estatal, estímase que hai 150.000 afectados.