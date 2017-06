Operarios da auxiliar encargada do mantemento en Navantia realizan un paro para reclamar melloras salariais

Medio centenar de traballadores pertencentes á unión temporal de empresas (UTE) Ferrovial Servizos - Elinco, encargada do servizo de mantemento nos estaleiros de Navantia na ría de Ferrol, secundaron este venres un paro de dúas horas, de 10,00 a 12,00 horas, para denunciar os "incumprimentos" no ámbito laboral por parte empresa e reivindicar melloras salariais.

Segundo explicou un dos membros da Federación de Industria da CIG, Sergio Martínez, o comité de empresa trasladou "fai uns dous meses varias demandas" que non foron atendidas. Así, entre outras cuestións, pedía que "se regularice o pago das horas extraordinarias, do mesmo xeito que o reten e as gardas que se realizan para prestar o servizo nas noites e fins de semana".

Tamén reclamaba regularizar o abono dos pluses de penosidade e toxicidade que, como indicou, deben cobrar "os traballadores que realizan o seu labor a 40 metros de altura, ademais do traballo nocturno e a quendas".

SEN AVANCES

Martínez denunciou que esta UTE "pretende que as horas extras cámbiense por tempo, hora por hora, sen ningún tipo de valor extraordinario", ao mesmo tempo que destacou que "tras manter ata tres reunións coa dirección, os avances son practicamente nulos".

Esta cuestión, segundo explicou, levou aos traballadores a decidir en asemblea "cortar todas as horas extraordinarias e as medidas de colaboración coa empresa, como poden ser gardas e reténs".

O delegado da CIG precisou que, entre os dous centros de traballo, hai actualmente "uns 75 traballadores". Así, está previsto que o vindeiro luns celebren unha asemblea para decidir novos paros e calendario de mobilizacións".

"A propia dirección da UTE está a recoñecernos que as condicións nas que accederon ao contrato, coa oferta máis baixa, está a afectarlles", asegurou para criticar que agora poñan "a escusa de que esta adxudicación non dá para máis". E é que, segundo advertiu, "iso non pode incidir nos traballadores".