O titular da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, considerou que a convocatoria do referendo sobre a independencia de Cataluña para o domingo 1 de outubro é unha decisión "clara e contundentemente anticonstitucional" e "produto dun delirio político" no que "os políticos cataláns están a mergullar á sociedade catalá".

Núñez Feijóo pronunciouse deste xeito ao ser preguntado polos medios de comunicación sobre o anuncio realizado polo presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, desta consulta cuxa pregunta será: 'Queredes que Cataluña sexa un Estado independente en forma de república?'.

Respecto diso, o xefe do Executivo galego sinalou que "do mesmo xeito que o Tribunal Constitucional (TC) acáballe de dicir ao Goberno constitucional español que non pode utilizar un real decreto lei para cuestións tributarias, ese mesmo TC actuará con independencia para lembrar que ninguén está por encima da Constitución".

"Ningún cidadán está por encima da Constitución e, moito menos, está por encima da Constitución un presidente dunha comunidade autónoma nin ningún goberno dunha comunidade autónoma", manifestou o presidente da Xunta.

Ademais, asegurou que a sociedade catalá "non se merece a uns políticos como os que actualmente están a dirixir a Generalitat" que, na súa opinión, "cada vez perden máis argumentos, máis razóns e máis apoios".

"NON SE VAI A REALIZAR"

"Estou convencido de que os cidadáns de Cataluña serán os primeiros en darse de conta de que o delirio político dos actuais dirixentes da Generalitat non pode prexudicalos aínda máis convocando algo que non se vai a realizar, que vai en contra da convivencia e do Estado de Dereito", manifestou.

Fronte a iso, considerou que "cando os políticos son os primeiros que incumpren as leis" o pobo debe "poder votar" e "reflectir nas urnas a indignación que a inmensa maioría dos cidadáns de Cataluña teñen neste momento".

"Dicir que, neste momento, un político no seu san xuízo pode expor unha república dentro dunha comunidade autónoma é simplemente provocar sorrisos en todas as capitais europeas e tamén no resto de España", resolveu.