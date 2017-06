O presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, comunicou que na terceira xornada da folga da estiba segue a "normalidade", aínda que volveu a instar as partes a sentar a negociar e a desconvocar mentres os paros; ademais, ante a ameaza de folga de 48 horas consecutivas prevista para a próxima semana, advertiu que provocaría "o caos".

"Sería un problema grave, sobre todo para a cadea loxística", e especialmente para portos como o de Vigo, no que todo o que entra e sae é de factorías e "aféctase a todo o tecido produtivo, aos empregos da xente ordinaria, á que non se lle ofrece as mesmas condicións laborais que aos estibadores", explicou. "Un pode tirar da corda, pero non tanto que rompa", selou.

Neste sentido, lembrou que en Vigo "todo está milimetrado" e "calquera interrupción" supón "consecuencias moi superiores nas factorías que no propio porto, aínda que o porto tamén ten un problema", ao que engadiu as repercusións negativas na loxística do transporte.

"Unha folga de 48 horas ou máis pode provocar o caos", alertou López Veiga, que advertiu que sería unha situación que "un goberno non pode permitir" e apuntou que, chegado o caso, sería necesario "elevar os servizos mínimos".

Finalmente, insistiu en que reiniciar as negociacións, como está previsto este martes, sería "unha boa noticia". "Non hai razón para non chegar a un acordo razoable en termos razoables", remarcou, antes de recalcar que "se se piden excesivamente cousas que non existen en ningún colectivo, é de difícil aceptación e non se pode facer nada en contra dun rexeitamento social masivo".

ACTIVIDADE PORTUARIA

No relativo á xornada de paros deste venres, López Veiga indicou que se desenvolveu "con normalidade", sen incidentes e a un ritmo normal nas horas de traballo. Segundo dixo, chamouse a 95 efectivos para atender a un total de catro buques. "Podía haber máis traballo pero non hai máis persoal, non se está reenganchando", apostilou.

En canto aos próximos días, indicou que para este sábado está prevista "bastante actividade", cun total de seis barcos --tres de colectores e outro tres ro-ro--, e o domingo xa hai previstos dous buques colectores. Achega do luns, dixo que é "demasiado pronto para calquera prognóstico".