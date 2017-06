O Parlamento reclama un plan de seguridade estatal contra as mafias que trafican con pisos baleiros

O Parlamento galego aprobou este venres unha iniciativa pola que insta á Xunta a dirixirse ao Estado para solicitarlle que elabore un plan especial de seguridade contra as mafias que trafican con pisos baleiros.

Esta iniciativa do PSdeG foi defendida pola deputada Begoña Rodríguez Rumbo, que chamou a actuar contra as mafias que "aproveitan a vulnerabilidade e a pobreza", as cales "foron proliferando á sombra da burbulla inmobiliaria".

Así, pídese á Xunta que se poña en contacto co Estado para realizar este plan de seguridade, con acordo cos concellos para "incorporar á Policía Local aos labores de vixilancia" en cooperación coa Garda Civil e a Policía Nacional.

Neste sentido, subliña que se busca defender o dereito á propiedade sen esquecer a situación de persoas "en vulnerabilidade" que utilizan estes inmobles e "tamén son vítimas" desas mafias.

Así mesmo, este acordo empraza a promover unha reforma da lei de enxuizamento civil e as normativas que sexan necesarias para que sempre se traslade aos servizos sociais de cada territorio as resolucións relativas ao desafiuzamento dunha primeira vivenda.

Noutra orde de cousas, nesta comisión alcanzáronse outros acordos como o aprobado por unanimidade --impulsado polo BNG-- no que se insta á Xunta a pedir á Agencia Tributaria que o galego poida ser empregado en Galicia en todos os trámites que se realicen por esta entidade, cunha corrección dos problemas denunciados e a revisión periódica dos procedementos.