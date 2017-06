Os sindicatos CIG, CUT e CC.OO. en PSA Peugeot Citroën en Vigo trasladaron que "o sentir maioritario" dos traballadores da liña 1 é que "as condicións de traballo actuais son física e mentalmente aberrantes", polo que os seus delegados de prevención solicitaron á empresa que "de forma inmediata" paralice a medida pola que pretende incrementar a produción.

Tal e como trasladaron, o incremento de ata nove vehículos máis en cada un das quendas no mesmo tempo efectivo de traballo na liña uno de montaxe foi decidida "unilateralmente" pola empresa e "sen contar coa consulta, participación e acordo no seo do comité de saúde laboral", o que entenden como "unha vulneración" dos seus dereitos.

O xoves, estes sindicatos xa trasladaron en asembleas a súa oposición a esta medida, que entenden que supón "explotar aínda máis á mesma persoal, pedindo veladas diarias para soster o ritmo frenético", e esixiron adoptar primeiro "as medidas básicas e necesarias". Ademais, repartiron enquisas para preguntarlles aos empregados que opinan sobre as súas condicións de traballo.

Así, dos 663 traballadores que emitiron o seu voto, 626 cren que as medidas da empresa para afrontar o aumento de ata nove vehículos son insuficientes; 612 cren que as condicións actuais de traballo afectan "moito" á súa saúde física e mental, 625 cren que a empresa antepón a produción á súa saúde, e 642 consideran que o seu esforzo non é valorado economicamente.

En canto a se teñen algún tipo de limitación como consecuencia do seu traballo, 375 afirmaron que si e 270 que non --o resto foron brancos ou nulos--. Finalmente, acerca de se se sentiron presionados polos seus mandos, 213 traballadores dixeron que "sempre", 341 que "ás veces", e 88 que "nunca".

MÁIS PERSOAL OU PARALIZAR A MEDIDA

Ante todo iso, instaron á dirección a paralizar a posta en marcha desta medida ata adoptar as medidas preventivas correctas, crear un posto de traballo por UEP como mínimo, manter os postos creados durante a nova cadencia, reducir as cargas de traballo e incrementar os descansos.

Neste sentido, os sindicatos, que volveron a convidar a UXT a unirse ás mobilizacións --que prevén concretar nos próximos días--, insistiron en que "é posible fabricar máis, pero con máis persoal", para o que consideran que hai "marxe económica sen que reste competitividade".